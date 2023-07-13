مشجع يفاجئ ميسي بـ"قبلة" أثناء مغادرته مَطعمًا في ميامي (فيديو)

فاجأ مشجع، ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين بقبلة على وجهه أثناء مغادرته مطعمًا في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووصل ليونيل ميسي إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يخضع لكشف طبي، ومن ثم إعلان انضمامه إلى إنتر ميامي وتقديمه للجماهير في حفل ضخم قد يشهد تواجد مطربين بارزين.