مشجع يفاجئ ميسي بـ"قبلة" أثناء مغادرته مَطعمًا في ميامي (فيديو)
فاجأ مشجع، ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين بقبلة على وجهه أثناء مغادرته مطعمًا في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.
ووصل ليونيل ميسي إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يخضع لكشف طبي، ومن ثم إعلان انضمامه إلى إنتر ميامي وتقديمه للجماهير في حفل ضخم قد يشهد تواجد مطربين بارزين.
وبدأ ميسي في الظهور بمدينة ميامي مع عائلته، حيث شوهد في أحد المطاعم الشهيرة هناك.
وعند مغادرته المطعم اقترب أحد المشجعين من أفضل لاعب في العالم وقام بتقبيله على وجهه كما وثَّق ما حدث من خلال فيديو على هاتفه.
ولم يكن ميسي وحده بالمطعم إذ سبقه إلى السيارة زوجته وأطفاله.
ومن المتوقع أن يظهر ميسي للمرة الأولى مع إنتر ميامي يوم الـ21 من الشهر الجاري، خلال مباراة كروز أزول وهو الحدث الذي تنتظره جماهير كرة القدم حول العالم.
وفي آخر 10 مباريات لإنتر ميامي بالدوري الأمريكي خسر 7 وتعادل في 3 دون تحقيق أي فوز.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتركيب مقاعد إضافية بملعب نادي إنتر ميامي مع توقعات بتزايد الإقبال الجماهيري لمبارياته وكذلك حفل تقديم ميسي.