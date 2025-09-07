لديه عروض.. يايسله يوافق على رحيل نجم الأهلي السعودي

بات المدافع سعد بلعبيد قريبا من الرحيل عن النادي الأهلي السعودي قبل انقضاء آجال سوق الانتقالات الصيفية الجارية التي تنتهي بعد أيام قليلة.

ووفقا لما أفادت به تقارير إخبارية قريبة من النادي الأهلي، فقد وافق المدرب الألماني ماتياس يايسله على رحيل سعد بلعبيد قبل 3 سنوات من نهاية عقده الذي يستمر مع بطل دوري أبطال آسيا للنخبة حتى يونيو 2028.

وقالت المصادر ذاتها إن ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي، وافق على خروج بلعبيد (25 عاما) من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بناء على رغبة من جانب اللاعب المدرب على حد السواء.

ورغم أنه شارك في مباراة الأهلي الأولى في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجديد خلال الفوز على نادي نيوم (1 ـ0) فإن سعد بلعبيد قد يكون على الأرجح خرج من حسابات ماتياس يايسله.

وخاض المدافع السعودي 84 دقيقة في مباراة الأهلي ونيوم، ولكن وفق ما أكدته مصادر في محيط النادي، سيكون من الصعب حصول سعد بلعبيد على فرصته طوال الموسم الحالي 2025 ـ 2026، في ضوء الصفقات التي وقعها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وسيكون الأهلي السعودي، الذي يخوض منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الجاري للدفاع عن لقبه، مطالبا بالتخلص من بعض لاعبيه بعد الصفقات التي عقدها الصيف الماضي.

وقبل انقضاء آجال الانتقالات الأولى في الدوري السعودي أعلم ماتياس يايسله سعد بلعبيد بكونه لن حصل على فرصة اللعب باستمرار ورحب برحيله عن النادي.

وفي الوقت نفسه وافق لاعب الدفاع على الرحيل خصوصا أنه يمتلك أكثر من عرض من أندية دوري روشن للمحترفين.