إنزاغي مدرب إنتر ميلان: كرة القدم الحديثة تنقسم لفترة ما قبل وما بعد غوارديولا

عبر سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان عن تقديره لبيب غوارديولا ومانشستر سيتي وقال إنه سيتعين على فريقه أن يكون في أفضل حالاته إذا أراد الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

وبعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في ستة مواسم وتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع، انضم غوارديولا للثنائي آرسين فينغر وأليكس فيرجسون باعتبارهما المدربين الوحيدين اللذين فازا بالثنائية في إنجلترا أكثر من مرة بعدما حقق ذلك أيضا في موسم 2018/2019.

وأظهر فريق المدرب إنزاغي قدراته بعد الفوز 11 مرة في آخر 12 مباراة لعبها في كل المسابقات.