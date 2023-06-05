إنزاغي مدرب إنتر ميلان: كرة القدم الحديثة تنقسم لفترة ما قبل وما بعد غوارديولا
عبر سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان عن تقديره لبيب غوارديولا ومانشستر سيتي وقال إنه سيتعين على فريقه أن يكون في أفضل حالاته إذا أراد الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.
وبعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في ستة مواسم وتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع، انضم غوارديولا للثنائي آرسين فينغر وأليكس فيرجسون باعتبارهما المدربين الوحيدين اللذين فازا بالثنائية في إنجلترا أكثر من مرة بعدما حقق ذلك أيضا في موسم 2018/2019.
وأظهر فريق المدرب إنزاغي قدراته بعد الفوز 11 مرة في آخر 12 مباراة لعبها في كل المسابقات.
وفاز إنتر ميلان بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية ليعزز ثقته قبل خوض نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي في إسطنبول.
وأبلغ إنزاغي مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين "كرة القدم الحديثة تنقسم لفترة ما قبل غوارديولا وما بعده، ستكون (مباراة) مهمة جدا".
وأضاف: "علينا أن نتحلى بالحذر، نعلم أننا سنواجه الفريق الأفضل، يملك تشكيلة رائعة ومدربا ترك بصمته عالميا".
وتابع إنزاغي أن المباراة ستكون الأكثر أهمية في مسيرته وستكون مكافأة للنادي بعدما تعافى من بداية متذبذبة لينهي دوري الدرجة الأولى الإيطالي في المركز الثالث.
وقال: "ستكون مكافأة على كل الجهد الذي بذلناه خلال العام".
وأتم: "كانت رحلة حافلة بالتقلبات لكن في الأشهر الثلاثة الماضية حين حصلت على فرصة للمناوبة بين اللاعبين أعتقد أن إنتر ميلان فعل أشياء عظيمة".
ويتجه مانشستر سيتي نحو النهائي وهو المرشح للفوز وقال إنزاغي إن على فريقه استغلال أي فرصة متاحة في طريقه للفوز بالبطولة للمرة الأولى منذ 2010.
وقال: "كلما شاهدت مانشستر سيتي عرفت السبب في تحقيقه للنتائج، هو فريق متكامل بدنيا وتقنيا ويلعب كرة قدم رائعة ويستحوذ ويهاجم بشكل رائع".
وأوضح: "لديه بعض نقاط الضعف.. نعلم أنه سيتعين علينا بذل مجهود كبير لمنعه من الاستحواذ وتغطية كل مكان في الملعب، لأنه جيد في تغطية المساحات".