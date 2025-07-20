نقل أسطورة منتخب إنجلترا إلى العناية المركزة

تعرض بول جاسكوين، أسطورة منتخب إنجلترا لكرة القدم، إلى أزمة صحية وتم نقله إلى المستشفى للبقاء تحت الملاحظة في غرفة العناية المركزة.

ولعب جاسكوين صاحب الـ58 عاماً أكثر من 57 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، كما دافع عن ألوان نيوكاسل يونايتد وتوتنهام وميدلسبره وإيفرتون وبيرنلي.

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وخاض جاسكوين عدة تجارب خارج إنجلترا مع لاتسيو الإيطالي ورينجرز الإسكتلندي وغانزو الصيني.

وتم العثور على نجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي السابق فاقدًا للوعي من جانب أحد أصدقائه في غرفة نوم منزله في بول بمقاطعة دورست.

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وبحسب صحيفة "ذا صن" فإن حالة جاسكوين استقرت بنسبة كبيرة بعد أزمة صحية عنيفة.

ووجه نجم منتخب إنجلترا السابق الشكر لكل من دعمه، خاصة من الأصدقاء القدامى وزملائه السابقين.

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ويعاني جاسكوين أزمة نفسية حادة بسبب مشكلات كبيرة تعرضت لها شركته الخاصة، وهو ما أثر فيه نفسياً في المرحلة الماضية.

وسجل اللاعب السابق 10 أهداف بقميص منتخب إنجلترا، وترك مشهد بكائه عقب الخسارة أمام ألمانيا في نصف نهائي كأس أوروبا 1996 ردود فعل واسعة.