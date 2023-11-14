دي خيا على رادار أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري الإسباني

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الحارس الإسباني الشهير ديفيد دي خيا، الذي أصبح بلا ناد بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، بات قريبًا من العودة للملاعب ولكن مع أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري الإسباني.

ولا يزال دي خيا لاعبًا حرًّا لأكثر من أربعة أشهر، بعد أن غادر قلعة "أولد ترافورد" عندما انتهى عقده في الصيف الماضي، لكن من الممكن الآن أن يكون جاهزًا للعثور على نادٍ جديد.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء: "دي خيا مرشح للتعاقد مع نادي إلدينسي أحد أندية السيغوندا (الدرجة الثانية) في إسبانيا، إذ التقى باسكوال بيريز، رئيس النادي، للتعرف على المشروع الخاص به والبحث في فكرة العمل المشترك".