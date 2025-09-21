تصرف غريب من غوارديولا تجاه حكم مباراة آرسنال ومانشستر سيتي (فيديو)

أقدم بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على تصرف غريب تجاه الحكم الرابع لمباراة فريقه ضد آرسنال مساء الأحد في الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.

وفرط مانشستر سيتي في الفوز على آرسنال في عقر داره بعدما تقدم بهدف سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة التاسعة، ولكنه استقبل هدفاً في الدقيقة 90+5 عن طريق غابرييل مارتينيلي.

ورفع أرسنال رصيده إلى عشر نقاط من خمس مباريات، بفارق خمس نقاط عن ليفربول، بينما تقدم سيتي إلى المركز التاسع برصيد سبع نقاط.

وظهر غوارديولا في الدقيقة 90 وهو يتحدث مع الحكم الرابع على الخط بعد أن رفع اللوحة الإلكترونية بالوقت بدل الضائع.

وقام غوارديولا بتقبيل الحكم الرابع بعد أن تحدث معه حول الوقت بدل الضائع وهو ما أثار ردود فعل واسعة عقب المباراة خاصة أن فريقه استقبل هدفاً في اللحظات الأخيرة.

وتحدث غوارديولا للصحفيين عقب المباراة قائلاً: "قدرتنا على الصمود كانت رائعة وإلا لما تمكنا من البقاء".

وأضاف: "أرسنال كان أفضل... مرة واحدة في عشر سنوات ليست سيئة، أليس كذلك؟" في إشارة إلى تفوقه الدائم على الغانرز منذ توليه قيادة مانشستر سيتي.