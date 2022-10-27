زيزو: الزمالك يسعى للتتويج بالثلاثية المحلية

قال أحمد مصطفى سيد (زيزو) هداف الزمالك، إن فريقه يتطلع للفوز بالثلاثية المحلية عند مواجهة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم، غدا الجمعة.

وتستضيف مدينة العين الإماراتية مباراة السوبر بين الزمالك بطل الدوري والكأس ومنافسه التقليدي الأهلي الراغب في الانتفاضة بعد فترة بائسة.

وأبلغ زيزو مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس: "نتطلع لتحقيق الفوز في لقاء الغد، والتتويج بلقب السوبر مجددا في الإمارات".

وأضاف: "نسعى لإكمال الثلاثية التي لم يحققها الزمالك كثيرا من قبل".

وواصل هداف الدوري في الموسم الماضي: "لا أفكر في الجوائز والأرقام الفردية، هدفي الأول هو مساعدة الفريق على الفوز بالألقاب. لم أحقق الأرقام الفردية بمفردي، جميع زملائي ساعدوني في ذلك".

وأكد زيزو أن العديد من الأمور تغيرت منذ مباراة نهائي كأس مصر التي فاز بها فريقه 2-1 على الأهلي قبل أربعة أشهر، منها أن المنافس حصل على راحة كافية بينما لم يحصل الزمالك على نفس الراحة بسبب ارتباطه بمباريات في بطولات مختلفة.

وتابع: "مباريات الأهلي تلعب على تفاصيل بسيطة، لكننا في قمة تركيزنا من أجل الفوز".

وخسر الزمالك لقب كأس السوبر المصري السعودي لصالح الهلال في قطر، الشهر الماضي، كما بدأ منافسات دوري أبطال أفريقيا من الأدوار التمهيدية، بينما بدأ الأهلي من دور الـ32.

الزمالك أقوى

قال جيزوالدو فيريرا مدرب الزمالك للصحفيين: "الزمالك هو الأقوى ولكن يجب إثبات ذلك داخل الملعب. الدافع هو تحقيق اللقب، ومع الوقت سيتحسن الأداء".

وحول الصفقات الجديدة التي دعم بها الزمالك صفوفه أوضح: "أي لاعب يأتي يجب أن يكون أفضل من الموجودين. لكن لا بد أن يحصلوا على الوقت للتأقلم على أجواء الفريق".

وأضاف فيريرا أنه شاهد مباريات الأهلي الأخيرة ولم يجد أي تغيير في تشكيلة الفريق.

وتابع: "الزمالك مستمر بنفس لاعبيه، وهناك منافسة قوية بين القدامى والجدد".

وشدد: "نحن هنا كأبطال الدوري والكأس وهو أمر مرضِ للغاية. تأقلمنا على الأجواء (في العين) والاستعدادات تسير بشكل جيد".

وأكد مدرب بورتو وسانتوس البرازيلي السابق: "النهائيات تلعب للفوز وليس لتقديم الأداء الممتع. نتطلع لتحقيق الفوز في مباراة الغد".

وعن غياب المدافع البارز محمود حمدي (الونش) بسبب إصابة خطيرة قال: "هو لاعب مهم ويمثل قيمة كبيرة لنا، لكننا سنحاول أن نلعب بكل قوتنا وفي حالة الفوز سنهديه اللقب".

وتطرق فيريرا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر عام 2015، والتي خسرها 3-2 في فترته الأولى مع الزمالك، قائلا: "كانت أحداثها كثيرة، وكهربا (لاعب الأهلي حاليا) أهدر ركلة جزاء (بعد أن أصر على التسديد وتجاهل ترتيب المسددين) لأنه كان صغير السن، ومنذ فترة بسيطة حدث موقف مشابه ولكن الأمور الآن محددة بشكل أكبر".

"بعدها حصل الأهلي على ركلة جزاء، لكن لو كانت تقنية الفيديو حاضرة لألغيت. ما حدث في الشوط الأول أثر على الفريق، لكن هذه كرة القدم".

وتوج الأهلي 11 مرة بلقب السوبر، منها خمس مرات على حساب الزمالك الذي حمل اللقب أربع مرات وتغلب مرتين على غريمه بركلات الترجيح.

وسيقود المباراة طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو جوزيه، وفي حالة التعادل يحتكم الفريقان لركلات الترجيح على الفور.