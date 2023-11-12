جيرارد ينتقد محمد الكويكبي ووكيل اللاعب يرد

رد نادي الاتفاق

من جانبه، رد عمر الجغيمان، رئيس دائرة الإعلام والاتصال بنادي الاتفاق على تصريح وكيل الكويكبي، قائلًا لـ"الشرق الأوسط": "الكويكبي حضر للنادي يوم الخميس الماضي وذكر للطبيب أنه يشعر بالإعياء ولا يستطيع المشاركة في التمرين، وكان رد الطبيب أنه لا تظهر عليه علامات تمنعه من التمرين، لكن اللاعب غادر دون استئذان من الجهازين الإداري والفني في مخالفة للنظام متعلّلًا بوعكة صحية، ثم قام إداري الفريق بالذهاب لمنزله، وطلب منه القدوم لكنه رفض ذلك أيضًا، وقام بإرسال رسالة صوتية للمدرب من خلال تطبيق "واتساب" يتأسف عن عدم حضوره بداعي المرض".

وتابع: "أرسل اللاعب تقريرًا طبيًّا يوم الجمعة الساعة الـ10 مساء يعلل فيه غيابه بوجود مرض بالصدر، لكن في الوقت ذاته تواجد في صالة النادي صباح يوم المباراة السبت دون التعذر بأي مرض".

وأردف: "نكّن في النادي كل الاحترام للوكيل جراح الظفيري، ولدينا تعاملات معه وستستمر وكذلك نحترم اللاعب، لكن نرفض الإسقاط على مدرب الفريق، إذ إن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها محمد الكويكبي بهذا الأمر، ففي مباراة النصر الأولى بالدوري غاب عن أحد التمارين الرئيسة بالعذر ذاته، وتمت معاقبته وتحذيره من تكرار ذلك. ولقد عللنا غيابه عن المباراة بسبب وعكة صحية لكن المشكلة أنه رفض الاستئذان من الجهاز الفني والجهاز الإداري مخالفًا تعليمات الطبيب الصريحة".

يذكر أن الكويكبي شارك الموسم الجاري في 13 مباراة مع جيرارد، سجل خلالها هدفًا وصنع اثنين آخرين.