نادر جداً.. 6 معلومات مذهلة عن خاتم زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا (صور)

أذهلت جورجينا رودريغيز متابعيها باستعراض خاتم خطوبتها الماسي، الذي منحه لها الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، ونشرت صورته عبر حسابها على منصة "إنستغرام" لتعلن النبأ السعيد لعشاق الثنائي بقرب زواجهما.

ونشرت جورجينا صورة عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها وهي ترتدي خاتم ألماس فاخراً في يدها اليسرى ما اعتبر تأكيداً واضحاً للخطوبة، وعلقت قائلة: "نعم أوافق في هذه الحياة، وفي كل حياتي".

وكان رونالدو قد ألمح، سابقاً، إلى نيته الزواج من جورجينا، وذلك في ظهور له خلال المسلسل الوثائقي "أنا جورجينا"، حيث قال لها إن الخطوة مسألة وقت، وإن العرض سيتم عندما نحصل على تلك الموافقة، في تلميح إلى أهمية التوقيت المناسب للثنائي.

وشارك عبد الله بلجفلة، المدير الإبداعي لعلامة "Gafla" والمتخصص في عالم المجوهرات، بخبرته وآرائه حول هذه القطعة الاستثنائية التي ارتدتها جورجينا، حيث قدم 6 معلومات مذهلة عن الخاتم.

1- يبلغ وزنه الإجمالي حوالي 37 قيراطًا

يقول بلجفلة: "من المرجح أن تزن الماسة المركزية ما بين 22 و30 قيراطًا، وتحيط بها حجرتان جانبيتان بيضاويتان يبلغ وزن كل منهما نحو قيراط واحد، ليصل الوزن الإجمالي إلى حوالي 37 قيراطًا".

2- الماسة مقطوعة بشكل بيضاوي

يحدد بلجفلة الحجر الرئيس على أنه ماسة مقطوعة بشكل بيضاوي، وهو القطع المعروف بإطالته الأنيقة وبريقه المميز، مضيفاً: "القطع البيضاوي المثالي (بنسبة طول إلى عرض تتراوح بين 1.30 و1.50) يمنح تناسقًا جماليًا على اليد. ورغم أن العديد من الماسات البيضاوية تُظهر ما يُعرف بتأثير الفراشة الخفيف، فإن هذه القطعة تبدو ذات تشتت ضوئي استثنائي يقلل من هذا التأثير تمامًا".

3- التصميم بسيط لكنه قوي

يشرح بلجفلة: "إنها تحفة من البلاتين بثلاثة أحجار، مع تثبيت مزدوج المخالب بشكل بسيط يمسك الماسة البيضاوية المركزية، تحيط بها ماساتان بيضاويتان جانبيتان متطابقتان تمامًا". وتابع: "يرفض التصميم أي زخرفة غير ضرورية، ليتيح لبريق الأحجار النادرة ونقائها وحجمها أن تكون في قلب المشهد".

4- صانع الخاتم لا يزال مجهولًا

رغم أن هوية مصمم الخاتم غير معروفة، يشير بلجفلة إلى أن "جودة الصنع ومستوى الأحجار الكريمة يوحيان بأنها من دار مجوهرات راقية متخصصة في الأحجار النادرة للغاية".

5- تقدر قيمته بما يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي

وفقًا لبلجفلة، "يقدّر الخبراء قيمة الخاتم بين 4 و5 ملايين دولار أمريكي نظرًا لحجمه، ونقائه التام، ولونه".

6- نادر للغاية

يقول بلجفلة: "خاتم كهذا يُعد نادرًا جدًا إذا كان من الألماس الطبيعي، كنت فقط أتمنى لو كان من الألماس الملون الفاخر أو من حجر كريم نادر آخر غير الألماس الأبيض".

وأردف: "بوزنه المذهل بالقيراط، ونسبه المتناسقة الخالية من العيوب، وقيمته التي تخطف الأنفاس، يعد خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز قطعة تعكس تمامًا قوة نجومية الثنائي".