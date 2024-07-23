أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، نجاح مساعيه لحل الخلاف بين كل من اللاعبة جنة عليوة، وزميلتها شهد سعيد، وذلك عقب لقائه بهما، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، لرأب الصدع بينهما وإنهاء أي خلافات وسط وُجود عدد من أفراد أسرتي اللاعبتين.

وكانت شهد سعيد قد تعمدت إسقاط جنة عليوة في إحدى سباقات الجمهورية خلال أبريل الماضي، ورغم توقيع عقوبة عليها بالإيقاف لمدة عام، بالإضافة إلى تغريمها ماليًا، تفاجأ الجميع بتواجدها رفقة بعثة المنتخب المصري، الذي يشارك في أولمبياد باريس 2024.

وتدخلت كل الجهات الرسمية في الدولة المصرية، بداية من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، لمراجعة موقف شهد سعيد، خاصة أنها مخطئة في حق زميلتها جنة عليوة التي تضررت بإصابات بالغة إثر السقوط، وتم استبعادها من المشاركة في المنافسات الأولمبية.

وزير الرياضة ينهى الخلاف بين جنة عليوة وشهد سعيد نجح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى حل الخلاف بين كل من... Posted by ‎وزارة الشباب والرياضة - مصر‎ on Tuesday, July 23, 2024

وقال بيان صادر عن وزارة الرياضة إنه "ساد حديث ودي بين وزير الشباب والرياضة مع اللاعبتين وأسرتيهما، حيث أكد ضرورة اهتمام اللاعبتين بمستقبلهما في رياضة الدراجات، وإنهاء أي خلافات وقعت بينهما الفترة الماضية".

وأشار إلى أن "الروح الرياضية، والحفاظ على سلامة المنافسين، هي سمة أساسية للرياضات جميعها، ولا بد أن يتحلى بها الرياضيون، وعند اعتذار أي طرف عن الخطأ، فالمتوقع أن يكون رد الفعل من الطرف الآخر هو القبول كونها سمة أخلاقية في المجتمع الرياضي".

وتصافحت اللاعبة شهد سعيد مع زميلتها جنة عليوة، مؤكدتين أنهما ستبدآن صفحة جديدة من الصداقة وإنهاء أي خلافات، والتركيز مع المنتخب المصري في المنافسات الرياضية المقبلة، مُقدمتين الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على تدخله لإنهاء هذا الخلاف، ودعمه الدائم ومساندته لأبطال مصر الرياضيين.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية ستنطلق في 24 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل في باريس.