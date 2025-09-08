قصر الإليزيه: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدا في الأيام المقبلة
الجزائر تكتفي بالتعادل ضد غينيا وترهن حظوظها في التأهل لكأس العالم 2026

المنتخب الجزائري حصل على نقطة واحدة في مباراتين ضد غينيا المصدر: منصات التواصل
08 سبتمبر 2025، 6:27 م

سقط المنتخب الجزائري في فخ التعادل (0 ـ 0) أمام مضيفه منتخب غينيا اليوم الإثنين في الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 لتصبح حظوظه في التأهل رهينة مباراتيه المقبلتين في شهر أكتوبر أمام الصومال ثم أوغندا.

وفي المباراة التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء المغربية، بسب عدم حصول ملاعب غينيا على التأهيل لاحتضان المباريات، واجه رفاق رياض محرز صعوبات كبيرة في فرض أدائهم على منتخب غينيا الذي كان اين واجه منتخب غيني عنيد لحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026 .

وخلال الشوط الأول لم يبادر المنتخب الجزائري بالهجوم بل كانت أبرز المحاولات من جانب أصحاب الأرض لكن تألق الحارس قندوز حكم على نهاية النصف الأول من المباراة بالتعادل دون أهداف.

 وفي الشوط الثاني، واصل منتخب محاربي الصحراء أداءه الهزيل خاصة في الهجوم لولا بعض المحاولات القليلة من عمورة وغويري التي لم تكن لتشكل تهديدا واضحا على مرمى غينيا.

وبنهاية المباراة بالتعادل، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 19 نقطة بعيدا 4 نقاط عن موزمبيق التي فازت على بوتسوانا اليوم وذلك قبل جولتين من النهاية.

 وتلعب الجزائر في الجولة التاسعة من التصفيات أمام الصومال متذيل الترتيب يوم 6 أكتوبر المقبل على أن تستقبل أوغندايوم 13 من الشهر ذاته في الجولة الختامية.

ويحتاج منتخب الجزائر إلى 3 نقاط من فوز واحد في مباراتيه المقبلتين للتأهل بقطع النظر عن بقية المباريات.

