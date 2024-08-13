ستغيب الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، عن منافسات دورة الألعاب الأولمبية القادمة "لوس أنجلوس 2028"، رغم نجاحها في التتويج بذهبية الملاكمة في أولمبياد باريس.

وفازت الجزائرية إيمان خليف على الصينية يانج ليو لتحصد الميدالية الذهبية في الملاكمة لوزن الوسط (تحت 66 كيلوغرامًا) في دورة الألعاب الأولمبية في باريس يوم الجمعة الماضي.

ولكن بعد أن قامت اللجنة الأولمبية الدولية، بتجريد رابطة الملاكمة من الاعتراف بها العام الماضي؛ بسبب فشلها في إكمال الإصلاحات بشأن قضايا الحوكمة والتمويل، لن تشارك الملاكمة في النسخة المقبلة من الأولمبياد.

ولم تدرج اللجنة الأولمبية الدولية، لعبة الملاكمة في جدول ألعاب أولمبياد لوس أنجلوس 2028 حتى الآن، وحثت الاتحادات الوطنية للملاكمة على إنشاء هيئة عالمية جديدة للعبة أو المخاطرة بالغياب عن الألعاب الأولمبية بعد أربع سنوات.

وبعد هذا القرار، لن يكون بإمكان إيمان خليف، الدفاع عن لقبها، في النسخة المقبلة، من الأولمبياد.

وتأسس الاتحاد العالمي للملاكمة في عام 2023، ولديه حتى الآن 37 عضوًا، وهو عدد أقل بكثير من أعضاء رابطة الملاكمة الدولية التي لا تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية.

يذكر أن رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة بوريس فان دير فورست، قال إن الحل لضمان إدراج الرياضة في جدول ألعاب أولمبياد لوس أنجلوس 2028، هو انضمام الاتحادات المحلية، إلى الاتحاد الدولي.