ما الحلم الذي قد يغير حياة حارس يوفنتوس بعد الاعتزال؟
كشف فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس ومنتخب بولندا، عن خططه لتغيير مهنته إلى مجال أكثر ربحًا عقب اعتزال عالم كرة القدم.
ويتمتع تشيزني، الذي يلعب حاليًا مع يوفنتوس، بمسيرة مهنية طويلة ومن غير المرجح أن يعتزل قريبا.
ومع ذلك، فإن حارس المرمى البالغ من العمر 34 عامًا لديه بالفعل فكرة واضحة عما يريد القيام به بعد اعتزاله كرة القدم.
وكشف تشيزني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديي ميل"، اليوم السبت، أنه يرغب في أن يصبح مهندسًا معماريًا.
وعند سؤاله عن خططه بعد الاعتزال، أجاب تشيزني: "لديّ بضع خطط، جميعها تتعلق بمجال التطوير العقاري، بينما يتعلق البعض الآخر بالهندسة المعمارية، أود أن تترابط هذه الأعمال بعضها مع بعض، أرغب حقيقة في دراسة الهندسة المعمارية، فلطالما راودتني أحلام غريبة منذ أن كنت صبيًا صغيرًا".
وأضاف: "عندما كنت أعيش في الطابق العاشر في مدينة غروشوف، لم أتمكن من رؤية مركز وارسو، ولكن كان هناك نافذة صغيرة في الدرج، يمكنك من خلالها رؤية بانوراما وارسو بشكل مثالي، وعندما كنت أنظر من خلال هذه النافذة، كنت أفكر في تصميم مبنى يغير معالم المدينة، ولا يزال هذا الحلم يراودني. أتمنى تصميم مبنى، وبناءه، وبيعه".
ويعترف تشيزني بأن تحقيق هدفه سيستغرق وقتًا طويلاً، لكنه أكد أنه طموح للغاية.
وتابع: "بالطبع لن يحدث ذلك على الفور، فلن أنهي مسيرتي الكروية وأبدأ في بناء 150 طابقًا في وارسو خلال خمس سنوات، لكن هذا هو هدفي، أن أسعى لتحقيقه خطوة بخطوة. لقد أصبحت مشاريعي، الشخصية والمهنية، أكبر مع مرور الوقت".
وأردف: "في هذا الحلم المتعلق بالتطوير والهندسة المعمارية، حاولت حتى الآن القيام باستثمارات أكبر وأكبر للاستعداد، على أمل أن يتحقق الحلم يومًا ما".
وأتم: "قد لا يحدث ذلك، لكن الأهم هو أن نتخذ خطوات صغيرة دائمًا".
كان تشيزني يرافق بولندا في بطولة يورو 2024، لكن منتخب بلاده أصبح أول فريق يخرج من البطولة؛ إذ خسر 3-1 أمام النمسا في مباراته الثانية في المجموعة.
وانضم تشيزني إلى آرسنال كلاعب شاب في عام 2006، ولعب 181 مباراة مع الفريق.
ثم انتقل إلى روما على سبيل الإعارة لمدة عامين قبل أن يوقع مع يوفنتوس في عام 2017.
وقد ارتبط اسم تشيزني بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، حيث قد يجتمع مجددًا مع زميله السابق كريستيانو رونالدو.