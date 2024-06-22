ما الحلم الذي قد يغير حياة حارس يوفنتوس بعد الاعتزال؟

وعند سؤاله عن خططه بعد الاعتزال، أجاب تشيزني: "لديّ بضع خطط، جميعها تتعلق بمجال التطوير العقاري، بينما يتعلق البعض الآخر بالهندسة المعمارية، أود أن تترابط هذه الأعمال بعضها مع بعض، أرغب حقيقة في دراسة الهندسة المعمارية، فلطالما راودتني أحلام غريبة منذ أن كنت صبيًا صغيرًا".

وأضاف: "عندما كنت أعيش في الطابق العاشر في مدينة غروشوف، لم أتمكن من رؤية مركز وارسو، ولكن كان هناك نافذة صغيرة في الدرج، يمكنك من خلالها رؤية بانوراما وارسو بشكل مثالي، وعندما كنت أنظر من خلال هذه النافذة، كنت أفكر في تصميم مبنى يغير معالم المدينة، ولا يزال هذا الحلم يراودني. أتمنى تصميم مبنى، وبناءه، وبيعه".

ويعترف تشيزني بأن تحقيق هدفه سيستغرق وقتًا طويلاً، لكنه أكد أنه طموح للغاية.

وتابع: "بالطبع لن يحدث ذلك على الفور، فلن أنهي مسيرتي الكروية وأبدأ في بناء 150 طابقًا في وارسو خلال خمس سنوات، لكن هذا هو هدفي، أن أسعى لتحقيقه خطوة بخطوة. لقد أصبحت مشاريعي، الشخصية والمهنية، أكبر مع مرور الوقت".

وأردف: "في هذا الحلم المتعلق بالتطوير والهندسة المعمارية، حاولت حتى الآن القيام باستثمارات أكبر وأكبر للاستعداد، على أمل أن يتحقق الحلم يومًا ما".

وأتم: "قد لا يحدث ذلك، لكن الأهم هو أن نتخذ خطوات صغيرة دائمًا".