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صور الخيانة مع كيتا بالدي.. واندا نارا تواجه فضيحة مدوية (شاهد)

صور الخيانة مع كيتا بالدي.. واندا نارا تواجه فضيحة مدوية (شاهد)
واندا ناراالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 3:41 م

انتشرت صورة تُظهر واندا نارا، الزوجة السابقة للنجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بصحبة اللاعب السنغالي كيتا بالدي، في وقت لا تزال تداعيات الفيديو الجريء لإيكاردي تتصدر العناوين.

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 بعد أيام من الضجة التي أثارها تسريب فيديو حميم يُزعم أنه للاعب ملورو إيكاردي مع عشيقته المزعومة ناتاشا ري، عادت واندا نارا إلى واجهة الفضائح مع تسريب صورة قديمة لها مع كيتا بالدي، الزميل السابق لإيكاردي في الفريق.

ويُعتقد أن الصورة، التي التقطت داخل منزل العائلة عندما كان الزوجان لا يزالان معًا، هي رد فعل على اتهامات وجهتها نارا سابقًا لإيكاردي، بينما يتهمها مؤيدوه بالتخطيط لتسريب الفيديو الخاص به لإيذاء علاقته مع شريكته الحالية، أوجينيا تشينا سواريز.

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 خلفية الأزمة

سبق أن اعترفت واندا نارا بعلاقة عابرة مع بالدي خلال أزمة زوجية مع إيكاردي، مؤكدة أنهما كانا منفصلين مؤقتًا.

في ذلك الوقت، انتشرت لقطات من كاميرات مراقبة المنزل تُظهر اللقاءات بين الاثنين، والتي يعود الحديث عنها الآن.

ويتصاعد الجدل مع اتهامات متبادلة بين الطرفين، إذ أعلنت نارا نيتها مقاضاة كل من يتهمها بتسريب الفيديو الأخير.  

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 رد فعل واندا نارا

خلال ظهورها الإعلامي الأخير، نفت نارا أي علاقة لها بتسريب الفيديو، قائلة: "أنا هادئة لأنني لم أسرب أي شيء.. وهو لم يرسل لي هذا الفيديو أبدًا"، مشيرة إلى أنها تقضي عطلة في مايوركا مع صديقها الفنان أليان "إل-جانت" الفنزويلي.

كما هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتهمونها، في إشارة إلى الممثلة غراسيلا ألفانو التي زعمت أن تشينا سواريز نفسها اتهمت نارا بالوقوف خلف التسريب.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها واندا نارا لتسريب مقاطع حميمة، فقد سبق أن انتشر لها فيديو مماثل خلال مشاركتها في برنامج "Patinando por un sueño".

وفيما يلي الصور التي تم تسريبها:

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