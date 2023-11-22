باريس سان جيرمان يُفعّل بند شراء مهاجمه راموس من بنفيكا

وانضم راموس (22 عامًا) إلى حامل لقب الدوري الفرنسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال النادي الفرنسي عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر: "يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن تفعيل بند شراء غونسالو راموس".

وأضاف: "المهاجم البرتغالي سيستمر مع النادي حتى عام 2028".