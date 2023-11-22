باريس سان جيرمان يُفعّل بند شراء مهاجمه راموس من بنفيكا
أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي تفعيل بند شراء عقد المهاجم غونسالو راموس من بنفيكا البرتغالي.
المهاجم البرتغالي سيستمر مع النادي حتى عام 2028
وانضم راموس (22 عامًا) إلى حامل لقب الدوري الفرنسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وقال النادي الفرنسي عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر: "يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن تفعيل بند شراء غونسالو راموس".
وأضاف: "المهاجم البرتغالي سيستمر مع النادي حتى عام 2028".
وقال بنفيكا إن قيمة الصفقة بلغت 65 مليون يورو (70.717 مليون دولار)، بالإضافة إلى متغيرات.
وسجل مهاجم البرتغال هدفين خلال 15 مباراة مع باريس سان جيرمان في كل المسابقات هذا الموسم.