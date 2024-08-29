نتائج قرعة الدور الثالث لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عن مواجهات قوية، بعدما انتهت مواجهات الدور الثاني، مساء الأربعاء.

وكان نيوكاسل يونايتد قد أطاح بفريق نوتنغهام فورست من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني، الذي شهد كذلك خروج إبسويتش تاون وبورنموث المنافسين أيضا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفجر فريق ويمبلدون المنافس في الدرجة الرابعة مفاجأة بفوزه 4-2 بركلات الترجيح على ضيفه إبسويتش الصاعد حديثا للدوري الممتاز 4-2 بعد تعادل الفريقين 2-2 في مباراة مثيرة.

وخسر بورنموث 1-صفر أمام وست هام يونايتد في مباراة بين الفريقين بالدوري الممتاز، وقد حسمت بهدف وحيد في الدقيقة 88 سجله جارود بوين.

واستهلت أندية الدوري الممتاز التي لا تشارك في المسابقات القارية مشوارها في البطولة من الدور الثاني، بينما تبدأ أندية مثل مانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال من الدور الثالث.

وشهدت القرعة مواجهة قوية لفريق ليفربول؛ إذ يواجه نظيره وست هام يونايتد، أما مانشستر سيتي فمهمته أسهل، حين يلاقي واتفورد؛ الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول هو بطل النسخة الماضية من كأس الرابطة، بعدما انتصر في النهائي على تشيلسي بهدف فيرجيل فان دايك في الدقيقة 118 من الأشواط الإضافية.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

ليفربول ضد وست هام يونايتد

مانشستر سيتي ضد واتفورد

آرسنال ضد بولتون واندررز

مانشستر يونايتد ضد بارنسلي

وايكومب واندررز ضد أستون فيلا

كوفنتري سيتي ضد توتنهام

والسول ضد ليستر سيتي

برينتفورد ضد ليتون أورينت

بلاكبول ضد شيفيلد وينزداي

بريستون نورث إند ضد فولهام

إيفرتون ضد ساوثهامبتون

كوينز بارك رينجرز ضد كريستال بالاس

ستوك سيتي ضد فليتوود تاون

برايتون ضد ولفرهامبتون

ويمبلدون ضد نيوكاسل يونايتد

تشيلسي ضد بارو