كلوب: ليفربول لا يزال أمامه الكثير للتحسن

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، اليوم الثلاثاء، إن فريقه لا يزال أمامه مجال للتحسين رغم الصحوة في مبارياته الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يتطلع للتأهل لإحدى البطولات الأوروبية بعد موسم سيئ.

وكافح ليفربول، الذي يحتل المركز السابع بالدوري، من أجل الثبات هذا الموسم ولم يكن في أفضل حالاته خلال فوزه 3/2 على صاحب المركز قبل الأخير نوتنغهام فورست، يوم السبت الماضي، وسلط كلوب الضوء على المشكلات التي يحتاجون إلى حلها.

ولم يخسر فريق كلوب في آخر أربع مباريات، وسيلتقي في مباراته المقبلة مع ويستهام يونايتد المنتشي بفوزه 4/0 على بورنموث لينتقل فريق المدرب ديفيد مويز للمركز الـ13.