قبل الرحيل للزمالك.. المغربي معالي يودع اتحاد طنجة برسالة مؤثرة (صورة)

ودع اللاعب المغربي عبد الحميد معالي فريقه اتحاد طنجة برسالة مؤثرة قبل الانتقال رسميًا إلى نادي الزمالك المصري.

وتوصل الزمالك لاتفاق نهائي لضم اللاعب صاحب الـ19 عاماً الذي ينشط في مركز الجناح الأيمن.

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وكتب معالي عبر حسابه بموقع إنستغرام قائلاً: "هي سنة الحياة، لكل بداية نهاية، كل لحظة عشتها بين جدرانك، كل تعب كل فرحة، كل دمعة كل انكسار وكل انتصار سيبقى محفورًا في ذاكرتي في قلبي ووجداني إلى الأبد".

وأضاف: "رحلتي مع الفريق انتهت، ولكن على وقع ألوانها وشعارها وذكرياتها سأبدأ رحلة تحدٍ جديدة، أتمنى من الله العلي القدير التوفيق والنجاح فيها".

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ووجه معالي الشكر للجماهير التي دعمه ودفعته للتميز وتشجيعه بلا حدود قائلاً لمشجعي الفريق: "كانت صرخاتكم وتشجيعكم لي بمرتبة الوقود الذي يغذي طموحي ويقوي يقيني وإيماني بمؤهلاتي، وإن دعمكم للاعبين والفريق يجعل من المستحيل ممكنا، فألف تحية لكم وسلام".

وتابع: "مع رحيلي، أترك جزءًا من قلبي هنا، وأعلم أنني سأحمل معي ذكريات لا تنسى وروح الفريق التي تعلمتها منكم.. شكرًا لكم على كل لحظة حلوة ومرة، وأعدكم أنني سأظل أحب هذا النادي وجماهيره من كل قلبي".

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وأتم قائلاً: "شكرا للإدارة وشكرا للأطقم التقنية التي تدربت على أيديها، وشكرا لجميع اللاعبين الذين جاورتهم، وشكرا للطاقم الطبي والإداريين والمستخدمين، وشكرا لكل شخص دعمني، شكراً للجميع. اتحاد طنجة في القلب إلى الأبد".