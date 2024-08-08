كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات موقف الأهلي المصري من العرض المقدم من نيس الفرنسي لضم محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر.

وذكرت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن نيس يجهز عقدًا مدته 4 مواسم ينتهي في صيف 2028 لضم محمد عبد المنعم.

وأشارت الشبكة إلى أن المدافع الدولي المصري، البالغ من العمر 25 عامًا، اقترب كثيرًا من الانضمام إلى صفوف نيس خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن العرض المالي المقدم من نادي نيس وصل إلى 4 ملايين دولار من أجل إقناع مسؤولي النادي الأهلي بالموافقة على بيع لاعبه، بعدما كانت بداية المفاوضات بتقديم عرض بقيمة 2.5 مليون حتى وصل العرض إلى 3 ملايين دولار، وفي نهاية المطاف وصلت قيمة العرض المالي للأهلي إلى 4 ملايين دولار، وطلب النادي الفرنسي دفع جزء من الصفقة والجزء الآخر على مدار 3 سنوات، وهو ما يتحفظ عليه مسؤولو النادي المصري.

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ووفقًا لِما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس" في تقرير لها، فإن "اللاعب لديه رغبة للاحتراف من فترة طويلة، كما أن اللاعب لديه عرض آخر من نادي الاتحاد السعودي غير العرض الفرنسي من نادي نيس، ولكن اللاعب مركز على تحقيق حلم الاحتراف الأوروبي، ولا ينظر إلى العروض الخليجية في الوقت الحالي".

وأضاف التقرير: "حتى اللحظة الحالية نادي نيس قدم عرضًا بقيمة 3 ملايين ونصف المليون يورو، ولكن الأهلي رد بأن العرض ليس بقيمة اللاعب الذي يعد أفضل مدافع في أفريقيا، والنادي الأحمر يريد وضع نسبة كبيرة من إعادة البيع مستقبلًا في عقد اللاعب وهو عائق أيضًا في المفاوضات بين الناديين، واللاعب يرى أنه حقق كل شيء مع الأهلي ويريد تحقيق دوافع جديد الفترة المقبلة، حتى إن عبد المنعم بدأ تركيزه يخرج عن المباريات وبالتالي تم استبعاده عن مواجهات الفريق مؤخرًا في الدوري".

وأشار التقرير: "اللاعب الأقرب حاليًّا لتعويض محمد عبد المنعم في الأهلي هو محمد إسماعيل، مدافع زد، ولكن النادي لم يتحرك حتى الآن في انتظار إنهاء مسألة رحيل عبد المنعم، ورغم أن كولر كان يريد مدافعًا أجنبيًّا، ولكن الاتجاه حاليًّا لحسم صفقة محلية".

وخاض محمد عبد المنعم برفقة النادي الأهلي هذا الموسم 44 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل هدفين.