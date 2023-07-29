غوارديولا: السعودية "غيرت" سوق الانتقالات.. وهدفها تأسيس بطولة دوري قوي

وأجاب غوارديولا عند سؤاله عما إذا كان يرغب في بقاء محرز مع سيتي: "بالتأكيد. استمتعت بالعمل معه. وعلاقتنا كانت استثنائية".

وأضاف: "السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات، قبل عدة أشهر كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي انتقل، ولم يتخيل أحد أن يرحل هذا العدد من اللاعبين البارزين إلى السعودية".

"أعتقد أنه سينتقل المزيد من اللاعبين في المستقبل، وهذا ما يجب على الأندية إدراكه. رياض تلقى عرضا خياليا ولهذا السبب لم نستطع أن نطلب منه رفضه".