logo
رياضة

كندا تهزم فنزويلا بركلات الترجيح وتصعد لقبل نهائي كوبا أمريكا

كندا تهزم فنزويلا بركلات الترجيح وتصعد لقبل نهائي كوبا أمريكا
من مباراة كندا وفنزويلا في كوبا أمريكاالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 يوليو 2024، 4:03 ص

فازت كندا 4-3 بركلات الترجيح على فنزويلا، اليوم السبت، لتصعد ولأول مرة للدور قبل النهائي في بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل بهدف لكل طرف.

وبعد أن نفذ كل فريق خمس ركلات ترجيح ناجحة تمكن ماكسيم كريبو حارس مرمى كندا من إنقاذ ركلة ويلكر أنخيل قبل أن يحرز إسماعيل كوني ركلة الفوز لكندا التي ضمنت الاستمرار في البطولة.

 

 

وأحرز منتخب كندا هدفا وحيدا في مبارياته الثلاث في دور المجموعات وبدأ مباراة اليوم بأداء هجومي غير معهود وأثمرت محاولاته في الدقيقة 13 عندما أحرز جيكوب شافلبيرغ هدفا بعد تلقيه تمريرة عرضية من زميله جوناثان ديفيد.

ونجحت فنزويلا في إدراك التعادل في الدقيقة 64 عبر الهداف سولومون روندون الذي استغل تقدم حارس مرمى كندا وأرسل كرة متقنة إلى داخل الشباك الخالية.

في الدور قبل النهائي ستلتقي كندا مع الأرجنتين حاملة اللقب في نيوجيرزي الثلاثاء المقبل.

كوبا أمريكا

أخبار ذات صلة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية
وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية
موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا
موعد مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا
سبب وفاة أحمد رفعت
سبب وفاة أحمد رفعت
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC