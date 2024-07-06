كندا تهزم فنزويلا بركلات الترجيح وتصعد لقبل نهائي كوبا أمريكا

فازت كندا 4-3 بركلات الترجيح على فنزويلا، اليوم السبت، لتصعد ولأول مرة للدور قبل النهائي في بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل بهدف لكل طرف.

وبعد أن نفذ كل فريق خمس ركلات ترجيح ناجحة تمكن ماكسيم كريبو حارس مرمى كندا من إنقاذ ركلة ويلكر أنخيل قبل أن يحرز إسماعيل كوني ركلة الفوز لكندا التي ضمنت الاستمرار في البطولة.

وأحرز منتخب كندا هدفا وحيدا في مبارياته الثلاث في دور المجموعات وبدأ مباراة اليوم بأداء هجومي غير معهود وأثمرت محاولاته في الدقيقة 13 عندما أحرز جيكوب شافلبيرغ هدفا بعد تلقيه تمريرة عرضية من زميله جوناثان ديفيد.

ونجحت فنزويلا في إدراك التعادل في الدقيقة 64 عبر الهداف سولومون روندون الذي استغل تقدم حارس مرمى كندا وأرسل كرة متقنة إلى داخل الشباك الخالية.

في الدور قبل النهائي ستلتقي كندا مع الأرجنتين حاملة اللقب في نيوجيرزي الثلاثاء المقبل.