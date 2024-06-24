تصرف مثير للجدل من رينان لودي نجم الهلال السعودي
أقدم رينان لودي، لاعب الهلال السعودي، على حركة مثيرة للجدل فسرها العديد من الجماهير بأنها قد تكون إشارة لاقتراب رحيله عن الفريق.
وكانت تقارير صحفية سعودية قد ذكرت أخيرا، أن الهلال يتجه نحو استمرار جميع لاعبيه الأجانب الحاليين، بناءً على رؤية مدربه البرتغالي، جورجي جيسوس، الذي يفضل الاستقرار الفني في القائمة، وهو ما أغضب جماهير النادي الذين يرغبون في رحيل اللاعب البرازيلي، نظرا لعدم تقديمه المردود الجيد منذ انضمامه للفريق.
وقام لودي بإزالة صورته بقميص الهلال واسم النادي السعودي من التعريف الخاص بحسابه على منصة "إنستغرام" واستبدالها بصورة لأسد.
ولا يحظى استمرار رينان لودي بقبول كبير داخل الهلال، لا سيما أن الظهير الأيسر غاب عن مباريات عديدة في دوري روشن السعودي خلال موسم 2023-24؛ بسبب إصاباته المتكررة.
وتعاقد الهلال مع اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حتى عام 2027، قادمًا من مارسيليا الفرنسي، ليكون الصفقة الأجنبية الوحيدة للنادي العاصمي في يناير الماضي.
منذ حضوره إلى الهلال، خاض اللاعب البرازيلي 11 مباراة ببطولة دوري روشن السعودي، ولم يستطع هز الشباك، مُكتفيًا بتقديم تمريرة حاسمة واحدة.
وخلال موسمه الأول، حصد اللاعب صاحب الـ26 عامًا الثلاثية المحلية مع الهلال، بعد الظفر بألقاب دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.