سبب مشادة حسين الشحات وسامي قمصان مدرب الأهلي (فيديو)
انتشر مقطع فيديو لحسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يظهر خلاله منفعلا على سامي قمصان مدرب الفريق أثناء استبداله في الشوط الثاني من مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر.
وتغلب الأهلي على إنبي بثلاثة أهداف دون رد ليصعد للمباراة النهائية في انتظار الفائز من الزمالك وبيراميدز.
وحسب الإعلامي أمير هشام فإن المشادة سببها تأخر حسين الشحات أثناء الخروج من الملعب حيث اندفع قمصان ناحيته لمطالبته بالخروج أسرع.
وتوجه قمصان للشحات بعدما لاحظ أن الحكم طالب اللاعب بالخروج من أقرب نقطة مسرعًا وهو ما لم يستجب له اللاعب.
وخشي قمصان أن يتلقى اللاعب بطاقة صفراء ثانية ويتم طرده بعدما حصل على الأولى في الشوط الأول.
وحينما طالب قمصان اللاعب بالخروج مسرعًا رد عليه الشحات :"أنا عملت إيه"، ليتوجه مدير الكرة خالد بيبو إليهما ويقوم بإنهاء الأمر سريعًا.
وافتتح علي معلول التسجيل للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ33، وافتتح الفرنسي أنتوني موديست سجله مع فريقه الجديد في الدقيقة الـ51.
واختتم البديل إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، الأهداف بعدما مهد لنفسه الكرة بشكل رائع ثم أطلق قذيفة هائلة من مدى قريب ليفتتح سجله أيضا مع ناديه الجديد في الدقيقة الـ86.
ورغم النتيجة الكبيرة، فقد تألق محمد الشناوي حارس الأهلي في إنقاذ أكثر من فرصة خطيرة، وحافظ على نظافة شباكه حتى النهاية.