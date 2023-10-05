سبب مشادة حسين الشحات وسامي قمصان مدرب الأهلي (فيديو)

وتوجه قمصان للشحات بعدما لاحظ أن الحكم طالب اللاعب بالخروج من أقرب نقطة مسرعًا وهو ما لم يستجب له اللاعب.

وخشي قمصان أن يتلقى اللاعب بطاقة صفراء ثانية ويتم طرده بعدما حصل على الأولى في الشوط الأول.

وحينما طالب قمصان اللاعب بالخروج مسرعًا رد عليه الشحات :"أنا عملت إيه"، ليتوجه مدير الكرة خالد بيبو إليهما ويقوم بإنهاء الأمر سريعًا.