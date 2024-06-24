أوروغواي تفتتح مشوار كوبا أمريكا بفوز مثير على بنما

وحصد رفاق النجم فيدي فالفيردي أول 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن منتخب أمريكا الذي فاز على بوليفيا بنتيجة 2-0 في الجولة ذاتها.

سيطر منتخب أوروغواي بقيادة مدربه مارسيلو بيلسا على مجريات الأمور منذ البداية ولكن داروين نونيز وزملائه تسابقوا على إهدار الفرص السهلة خلال الشوط الأول حتى تمكن أراوخو من تسجيل هدف التقدم بتسديدة قوية.