أوروغواي تفتتح مشوار كوبا أمريكا بفوز مثير على بنما
استهل منتخب أوروغواي مشواره بالنسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا بفوز عريض على حساب بنما بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم فجر الاثنين بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.
سجل أهداف منتخب أوروغواي ماكسيمليانو أراوخو في الدقيقة 16 وداروين نونيز في الدقيقة 85 وماتياس فينا في الدقيقة 90+1.
وأحرز هدف منتخب بنما عن طريق مايكل موريلو في الدقيقة 90+4 بتسديدة قوية سكنت شباك أوروغواي.
وحصد رفاق النجم فيدي فالفيردي أول 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن منتخب أمريكا الذي فاز على بوليفيا بنتيجة 2-0 في الجولة ذاتها.
سيطر منتخب أوروغواي بقيادة مدربه مارسيلو بيلسا على مجريات الأمور منذ البداية ولكن داروين نونيز وزملائه تسابقوا على إهدار الفرص السهلة خلال الشوط الأول حتى تمكن أراوخو من تسجيل هدف التقدم بتسديدة قوية.
استمرت محاولات أوروغواي مع فاصل من الفرص الضائعة خاصة عن طريق نونيز الذي نجح أخيرًا وقبل النهاية بدقائق في تسجيل الهدف الثاني لبلاده.
واستطاع ماتياس فينا هز الشباك بهدف ثالث في الدقيقة 90+1 قبل أن يحرز منتخب بنما بتصويبة مباغتة قبل لحظات من إطلاق صافرة النهاية بفوز أوروغواي.