"لامين يامال ريال مدريد" يصدم فلورنتينو بيريز

كشفت تقارير صحفية، أن باولو ياغو، البالغ من العمر 16 عامًا، والمعروف باسم "لامين يامال ريال مدريد"، قد يرحل عن الميرنغي في الميركاتو الصيفي المقبل، في أمر قد يشكل صدمة لفلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي.

ويعد ياغو أحد أكثر لاعبي كرة القدم الشباب إثارة في إسبانيا، وغالبًا ما تتم مقارنته بزميله الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة.

في حين أن يامال يلعب أساسيًا في برشلونة ومع المنتخب الإسباني، لم يتمكن ياغو، البالغ من العمر 16 عامًا، من الحصول على مكان في تشكيلة ريال مدريد تحت قيادة ألفارو أربيلوا.