"لامين يامال ريال مدريد" يصدم فلورنتينو بيريز
كشفت تقارير صحفية، أن باولو ياغو، البالغ من العمر 16 عامًا، والمعروف باسم "لامين يامال ريال مدريد"، قد يرحل عن الميرنغي في الميركاتو الصيفي المقبل، في أمر قد يشكل صدمة لفلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي.
ويعد ياغو أحد أكثر لاعبي كرة القدم الشباب إثارة في إسبانيا، وغالبًا ما تتم مقارنته بزميله الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة.
في حين أن يامال يلعب أساسيًا في برشلونة ومع المنتخب الإسباني، لم يتمكن ياغو، البالغ من العمر 16 عامًا، من الحصول على مكان في تشكيلة ريال مدريد تحت قيادة ألفارو أربيلوا.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن اللاعب غير متأكد من مستقبله مع ريال مدريد ويفكر في الانتقال بعيدًا هذا الصيف.
وأشارت إلى أن هناك تكهنات بأن ياغو قد ينتهي به الأمر للانضمام إلى برشلونة، حيث يتولّى وكيل أعماله خورخي مينديز إدارة أعماله، وهو الصديق المقرب لرئيس البارسا، خوان لابورتا، حيث ساعد النادي بالفعل في إبرام العديد من الصفقات مؤخرًا، كما يعمل حاليًا مع برشلونة لمساعدتهم على تمديد فترة إعارة جواو فيليكس.
ومع ذلك ، أوضح التقرير أن العديد من أندية الدوريين الإنجليزي الممتاز والألماني مهتمة أيضًا بخدمات إيغو الذي يملك شرطًا جزائيًا بقيمة 13 مليون يورو.