إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة بعد حريق في استاد الإسكندرية (فيديو وصور)
ألغى الحكم ميدو سلامة مباراة سموحة مع بيراميدز في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة؛ بسبب حريق شب في الدقيقة 52 بأحد غرف المحولات الكهربائية في ملعب الإسكندرية.
ونشب حريق في غرفة تحكم "الكابلات" بملعب الإسكندرية، الذي يستضيف مباراة بيراميدز وسموحة، في الدوري المصري الممتاز، ما تسبب بإيقافها.
وتطاير دخان من مقصورة مباراة بيراميدز وسموحة، بعد اشتعال حريق داخل غرفة التحكم في الكابلات.
وتأثرت غرفة حكم تقنية الفيديو (VAR)، وتعطل عن الخدمة، بسبب نشوب هذا الحريق الهائل.
وتحاول سيارات الإطفاء التي دخلت إلى أرضية استاد الإسكندرية السيطرة على الحريق.
كما تواجدت سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.
وقال مراقب المباراة، لـ"إرم نيوز"، إنه في حال توقف اللقاء لأكثر من 20 دقيقة، سيوجه تعليماته إلى الحكم بإلغاء المباراة، وهو ما تحقق بالفعل.
وستتخذ لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، في وقت لاحق، قرارا بشأن إعادة المباراة أو استكمالها.
وكان التعادل 1-1 قائما بين الفريقين في الجولة 28، وتم إخلاء المقصورة الأمامية من المشاهدين.
ولعب سموحة كامل الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بعد أن طرد الحكم الهاني سليمان حارس سموحة في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، عقب تدخل قوي على فيستون مايلي مهاجم بيراميدز.
تقدم سموحة بهدف بعد مرور ربع ساعة سجله حسام حسن من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد تعرض علاء طارق لعرقلة من مهند لاشين لاعب بيراميدز.
وأدرك بيراميدز التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بهدف سجله مايلي، مستغلا عرضية كريم حافظ.