إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة بعد حريق في استاد الإسكندرية (فيديو وصور)

ألغى الحكم ميدو سلامة مباراة سموحة مع بيراميدز في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة؛ بسبب حريق شب في الدقيقة 52 بأحد غرف المحولات الكهربائية في ملعب الإسكندرية.

ونشب حريق في غرفة تحكم "الكابلات" بملعب الإسكندرية، الذي يستضيف مباراة بيراميدز وسموحة، في الدوري المصري الممتاز، ما تسبب بإيقافها.