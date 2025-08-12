ثروت سويلم "يفجر" غضبا عارما في الزمالك

أثار ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، موجة غضب واسعة بين جماهير نادي الزمالك، بعد كشفه عن عقوبة مالية قاسية ستُفرض على النادي الأبيض.

أخبار ذات علاقة بعد هجوم جماهير الزمالك.. زيزو يفاجئ الجميع بصورة مثيرة برفقة زوجته (شاهد)

وقال سويلم إن هذه الغرامات سيتم فرضها، على خلفية الهتافات المعادية التي وجهها الجمهور ضد أحمد مصطفى "زيزو" خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز.

وجاءت هتافات جماهير الزمالك ضد زيزو، بعد انتقال اللاعب رسميًّا إلى صفوف الأهلي في يونيو الماضي، إثر رفضه تجديد عقده مع الزمالك؛ ما أثار حفيظة الجماهير التي هاجمته خلال المباراة.

عقوبة صارمة.. وتهديد باللعب خلف أبواب مغلقة

وفي تصريحات تلفزيونية، كشف سويلم عن تفاصيل العقوبة قائلًا: "سيتم تغريم نادي الزمالك 100 ألف جنيه في أول مرة، وفي حال تكرار المخالفة، ستتضاعف العقوبة لتصل إلى حد خوض المباريات دون جمهور، وذلك وفقًا للائحة المسابقات".

وأكد عضو رابطة الأندية، أن الجهة المسؤولة ليس لها أي علاقة بالشكوى التي تقدّم بها زيزو ضد مجلس إدارة الزمالك، مشيرًا إلى أن دور الرابطة يقتصر على تطبيق القوانين واللوائح.

أخبار ذات علاقة والد زيزو يشعل الأزمة.. اتهام مجلس الزمالك بالتحريض

وعن الهجوم الذي تعرّض له حسام حسن، مهاجم مودرن سبورت، من قِبَل جمهور الأهلي، أوضح سويلم: "إذا تم ذكْر الواقعة في تقرير مراقب المباراة والحكم، فسيتم توقيع عقوبة مماثلة على النادي".