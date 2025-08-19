ضياع تكتيكي.. أكثر لاعب أثار استياء جمهور الاتحاد السعودي أمام النصر

فجرت هزيمة الاتحاد أمام النصر بنتيجة 1-2، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، غضب جماهير النمور بعد ضياع فرصة الثلاثية، عقب حصد لقبي الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي.

وأثارت هزيمة الاتحاد ردود فعل واسعة بين جماهير الفريق التي وجهت انتقادات لبعض اللاعبين بسبب أدائهم.

وتصدر اللاعب الجزائري حسام عوار، نجم الاتحاد، الانتقادات بعد أن قدم الأداء الأسوأ له منذ انتقاله إلى صفوف الفريق، على حد وصف بعض المشجعين.

وأظهرت الإحصائيات أن عوار لم ينجح في صناعة أي فرصة محققة، كما غاب عن التسديد والمراوغات، وهو ما دفع البعض إلى وصفه بـ"الأسوأ" في المباراة.

الغضب الجماهيري انعكس بوضوح على ردود الأفعال عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبّر أنصار العميد عن استيائهم من مستوى عوار، مطالبين بضرورة إعادة النظر في دوره داخل الفريق.

وأكد أكثر من مشجع أن الاتحاد بحاجة إلى لاعب وسط أكثر حيوية وقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة.

وحاول المدرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للاتحاد، تبرير الأداء العام للفريق بغياب بعض العناصر الأساسية ونقص الفاعلية الهجومية، إلا أن الأنظار بقيت مسلطة على عوار، الذي بات مطالبًا برد قوي في المباريات المقبلة إذا ما أراد استعادة ثقة الجماهير.

وعلق المحلل الفني خالد المالكي: "استمرار حسام عوار مع الاتحاد يعني أن الفريق يعيش دائمًا في حالة ضياع تكتيكي، لم يقدم أي ضغط أو صناعة أهداف في المباراة، بالإضافة إلى بطء ادائه بالملعب، وضعفه في الالتحامات، وغياب صناعته للمساحات على أرض الملعب".

وقال حساب "المدرج الذهبي" المهتم بأخبار الاتحاد :"لا يوجد لاعب فقد الكرة في الشوط الاول أكثر من حسام عوار".

وكتب أحمد عسيري :"تغيير حسام عوار يجب أن يكون أول قرار يتم اتخاذه هذا الصيف، وطبعاً يجب ألا يكون الأخير، على الأقل الاتحاد يحتاج 3 تغييرات على التشكيلة الرئيسية".