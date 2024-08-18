كشف محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، المشكلة الكبرى التي تواجه النصر، لا سيّما بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها "العالمي" من "الزعيم"، مساء السبت، ليفقد فرصة اقتناص لقب السوبر السعودي.

وخسر النصر، المباراة على يد الهلال بنتيجة 1-4، مساء السبت، بعدما كان متقدمًا في الشوط الأول، ليواصل ابتعاده عن الألقاب المحلية.

وفور نهاية المباراة، غادر كريستيانو رونالدو، الملعب، ورفض الصعود إلى المنصة لاستلام الميدالية الفضية، في تصرف أثار الجدل.

وقال الدعيع في تصريحات تلفزيونية: "عندما ترى المدرب يهتم بلاعب واحد فقط وهو كريستيانو رونالدو من خلال التوجيه وأمور أخرى وهي من الموسم الماضي، فهذا ما سيحدث للنصر، والكرة لعبة جماعية، مع احترامي لرونالدو وهو أفضل لاعب في العالم ولكن عمره وصل إلى 40 سنة".

وفاز الهلال باللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، ليواصل الابتعاد في صدارة أكثر الفرق تحقيقا للبطولة بفارق ثلاثة ألقاب عن النصر.

وينطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري السعودي، يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024، بإجمالي 34 جولة.

ويستهل الهلال مشواره في بطولة الدوري السعودي، بمواجهة الأخدود خارج الأرض، على أن يختتم مشواره بمواجهة القادسية على ملعبه ووسط جمهوره بآخر جولة بالمسابقة.