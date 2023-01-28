طبيعة مرض منصور البلوي وتطورات حالته الصحية
تعرَّض منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد السعودي الأسبق لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها أحد المستشفيات.
ووفقًا لتقارير صحفية سعودية، فإن "البلوي" تعرَّض لأزمة قلبية مفاجئة، ويتواجد في العناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث كتب نجم النصر السابق، فهد الهريفي: “يرقد الصديق والأخ منصور البلوي في العناية المركزة إثر أزمة قلبية تعرض لها، دعواتكم له بالشفاء .. أسأل الله أن يشفيه، ويلبسه ثوب العافية، وأتمنى منكم ألا تنسوه من الدعاء".
وأذاع برنامج "أكشن يا دوري" تقريرًا قال فيه إن منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد السعودي الأسبق أجرى عملية جراحية ناجحة.
كما نشر أنمار الحائلي صورة لـ "البلوي" عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، وعلق قائلًا: "أسأل الله عز وجل أن يمنّ بالشفاء العاجل على رئيس النادي السابق الأستاذ منصور البلوي".
وأضاف: "الحمد لله، اطمأننت عليه، اليوم، وأبلغته بأن الجميع قلقون عليه، وهو بخير ولله الحمد والمنة بعد أنباء تعرضه لوعكة صحية، ويدعون الله له بأن يتجاوز هذا العارض، وأن يمتّعه بالصحة والعافية".
يشار إلى أن "البلوي" ترأس مجلس إدارة الاتحاد فترة طويلة، تخللتها إنجازات وبطولات محلية وقارية، وفي عهده أصبح عميد الأندية السعودية أول نادٍ آسيوي يحتفظ بلقب دوري أبطال آسيا بعد استحداث نظام البطولة، بعد تتويجه بها عامين متتاليين.