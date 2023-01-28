طبيعة مرض منصور البلوي وتطورات حالته الصحية

ووفقًا لتقارير صحفية سعودية، فإن "البلوي" تعرَّض لأزمة قلبية مفاجئة، ويتواجد في العناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث كتب نجم النصر السابق، فهد الهريفي: “يرقد الصديق والأخ منصور البلوي في العناية المركزة إثر أزمة قلبية تعرض لها، دعواتكم له بالشفاء .. أسأل الله أن يشفيه، ويلبسه ثوب العافية، وأتمنى منكم ألا تنسوه من الدعاء".

وأذاع برنامج "أكشن يا دوري" تقريرًا قال فيه إن منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد السعودي الأسبق أجرى عملية جراحية ناجحة.