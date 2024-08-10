حسمت إدارة لاس بالماس الإسباني قرارها بشأن عرض نادي الاتحاد السعودي المقدم للاعب وسط الفريق ألبرتو موليرو، بالموسم المقبل.

موليرو صاحب الـ20 عامًا، يلعب في مركز صانع الألعاب والجناحين الأيمن والأيسر، إذ يريد الاتحاد ضمه كلاعب مواليد 2003.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "Todofichajes"، اليوم السبت، فإن "لاس بالماس رفض عرض نادي ‎الاتحاد البالغ 8 ملايين يورو لشراء عقد ألبرتو موليرو، إذ تريد الإدارة عرضا بقيمة 20 مليون يورو".

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يقوم الاتحاد بتقديم عرض آخر خلال الأيام المقبلة، حيث إن رامون بلانس، المدير الرياضي للاتحاد، مصمم على ضم اللاعب والتوقيع معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويعد ألبرتو واحداً من لاعبي كرة القدم المفضلين لدى الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد السعودي.

يذكر أن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق، منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، وذلك عقب مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وديًا، يوم الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الاتحاد، يوم الاثنين المقبل، المرحلة الجديدة من استعداداته لمنافسات الموسم الجديد بعد نهاية التحضيرات الخارجية، التي اختتمت يوم الأربعاء الماضي، خاض خلالها 5 مباريات ودية.

ويخوض "العميد" تدريباته في مقر النادي، استعدادًا لمواجهة القادسية، الخميس المقبل، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

ويفتتح الاتحاد الموسم الجديد، بمواجهة نظيره الخلود، يوم 24 أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.