موندو ديبورتيفو: سيرجيو بوسكيتس يمتلك 3 عروض من كبار أندية السعودية

وقالت الصحيفة الإسبانية إن بوسكيتس يمتلك عرضًا ضخمًا من النصر لمزاملة كريستيانو رونالدو وأيضًا من الهلال، وآخر من الشباب السعودي.

كما يمتلك اللاعب الإسباني العديد من العروض الأوروبية مثل إنتر ميامي الأمريكي.

وشددت الصحيفة على أن اللاعب الاسباني لديه 3 خيارات لتحديد مستقبله أمام قبول أحد عروض السعودية أو التجديد لبرشلونة، أو الذهاب للعب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة، نهاية يونيو المقبل، وحتى الآن لم يجدد عقده مع النادي الإسباني رغم رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق في استمراره مع الفريق.