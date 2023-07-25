هل تعثرت صفقة انتقال فابينيو لنادي الاتحاد السعودي؟
أثيرت العديد من التساؤلات مؤخرًا بسبب عدم إتمام نادي الاتحاد السعودي صفقة ضم البرازيلي فابينيو، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.
وكشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية"، أن فابينيو يقترب من العودة لتدريبات ليفربول، غدًا الأربعاء، حيث توجد بعض العقبات في طريق إتمام صفقة انتقاله لنادي الاتحاد.
وكانت تقارير أفادت أن السبب وراء تعطل انتقال فابينيو إلى الدوري السعودي يعود إلى امتلاكه كلابًا فرنسية، وهي أنواع يُمنع دخولها إلى السعودية لشراستها، ولكن الصحيفة الشهيرة أشارت إلى أن مسألة الكلاب ليست مصدر قلق للاعب، ولم تكن أبدًا عقبة في طريق إتمام الصفقة، لكن حتى الآن هناك شيء مفقود.
وأوضح التقرير، أنه لا تزال هناك مشاكل في إتمام الصفقة، مما سيجعل اللاعب البرازيلي يعود للتدريبات الجماعية لفريق ليفربول غدًا.
فيما قالت صحيفة "ليفربول إيكو"، القريبة من النادي الإنجليزي، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن صحيفة "غلوبو سبورت" إنها اتصلت بمعسكر فابينيو لتوضيح الشائعات، حيث "أوضح أشخاص مقربون من فابينيو، أن رحلة كلابه ليست مصدر قلق، اللاعب وافق على الشروط الشخصية مع نادي الاتحاد، لكن العملية لم تكتمل بعد بسبب تفاصيل تخص الشروط التعاقدية والمكافآت".
وكانت تقارير قد أوضحت، أن الاتحاد اتفق مع ليفربول على ضم اللاعب البرازيلي مقابل 40 مليون يورو.
الاتحاد كان قد تعاقد بالفعل مع نغولو كانتي وكريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.