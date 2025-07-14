رسمياً.. ريال مدريد يعلن صفقة "كاريراس"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، تعاقده رسمياً مع اللاعب ألفارو كاريراس ظهير أيسر نادي بنفيكا البرتغالي.

وقال بيان رسمي صادر عن ريال مدريد إن اللاعب كاريراس أصبح لاعباً في صفوف الفريق بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031 بعد الاتفاق الذي تم بين الناديين.

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وتدرب ألفارو كاريراس في أكاديمية ريال مدريد، إذ لعب بين عامي 2017 و2020 في مرحلتي الفئات السنية قبل رحيله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث تم اختياره أفضل لاعب في صفوف فريق 23 عاماً بالنادي الإنجليزي موسم 2021 – 2022.

وانضم اللاعب بعد ذلك إلى بنفيكا البرتغالي قادماً من مانشستر يونايتد، وفاز بلقب كأس الدوري البرتغالي هذا العام.

وسيتم تقديم ألفارو كاريراس غدًا الثلاثاء لوسائل الإعلام، وسيستقبل رئيس النادي فلورنتينو بيريز اللاعب لحضور حفل التوقيع.

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وأصبح كاريراس ثالث صفقات ريال مدريد الجديدة بعد التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول الإنجليزي، في صفقة انتقال حر بجانب اللاعب ديان هويسين مدافع بورنموث الإنجليزي.

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