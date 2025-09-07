لم يقل لأنه وسيم.. أسطورة ليفربول يفجر جدلا حول أموريم

فجّر جيمي كاراغر، نجم وأسطورة ليفربول السابق والمحلل الرياضي الحالي، جدلًا كبيرًا بتصريحه المثير حول البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد.

وعانى المدرب البرتغالي في مانشستر يونايتد في نصف الموسم الماضي ولم يحقق الفريق نتائج جيدة، وكان في الصفوف القريبة من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن نسبة الفوز هي الأضعف لمدرب في تاريخ الفريق.

ولم يبدأ مانشستر يونايتد موسمه الحالي بشكل جيد، إذ حقَّق فوزًا وتعادلًا وهزيمة وتمّ إقصاؤه بشكل مذل من كأس رابطة الأندية المحترفة أمام فريق من الدرجة الرابعة.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الأول هذا الموسم بصعوبة على حساب بيرنلي الأسبوع الماضي، بعدما سجل هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع ليفوز بنتيجة 3-2.

وجاء هذا الانتصار بعد الإحراج الكبير في كأس كاراباو، حيث خسر "الشياطين الحمر" أمام فريق غريمسبي تاون من دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.

كما خسر فريق أموريم أمام آرسنال وتعادل مع فولهام في أول جولتين من الدوري الممتاز، وذلك رغم إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الصيفية.

لكن أغلبية جماهير مانشستر يونايتد لا تحمّله المسؤولية في نتائج الفريق وتطالب برحيل عدة لاعبين، وبعضهم فقط يطالب المدرب بالاستقالة.

ويرى جيمي كاراغر أن شخصية المدرب البرتغالي روبن أموريم الكاريزماتية الجذابة والتي تثير الإعجاب ووسامته وراء بقائه في منصبه رغم سوء النتائج وتراجع مانشستر يونايتد، قائلا: "لو لم يكن رجلا كريزماتيا ووسيما لربما فقد وظيفته في وقت أبكر بكثير".

وأضاف: "المشكلة مع روبن أموريم أنه رائع في المؤتمرات الصحفية، لكن بما أنه لا يفوز، فالناس باتوا يطالبونه بالتوقف عن الكلام، لكن لو كان يحقق الانتصارات، لكنا جميعًا اعتبرناه شخصية عظيمة، ولو لم يكن بهذه الكاريزما في المؤتمرات الصحفية، ولم يكن بهذا القدر من الوسامة، لربما فقد وظيفته منذ فترة طويلة.. فعندما تنظر إلى النتائج، تجد أنها كارثية".

قد تكون الوسامة في صالح روبن أموريم، لكن ليس كل أساطير الدوري الإنجليزي يعتقدون أنه سيحتفظ بمنصبه.

أسطورة آرسنال إيمانويل بيتي يرى أن مستقبله سيتحدد خلال فترة التوقف الدولي بقرار من مانشستر يونايتد.