بتحرك مثير.. الزمالك يشعل صراع "أكبر قلعة رياضية" مع الأهلي

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قراراً مثيراً قد يشعل أزمة مع غريمه التقليدي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكان حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، قد كرر مؤخرا مقولة إن "نادي الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر"، بعد أزمة التصريحات التي اندلعت مؤخرا في ظل سخرية محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي، من هذه المقولة.

وتفاعل الدماطي مع حصول فريق الأهلي لكرة اليد على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية بالتغلب على برشلونة الإسباني.

وقال الدماطي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "مليون مبارك جمهور النادي الأهلي الفوز ببرونزية كأس العالم بعد الفوز على أبطال أوروبا".

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وأضاف: "مبارك للاعبين، والجهاز الفني، وإدارة النشاط الرياضي.. إنجاز عالمي للأهلي أكبر قلعة كرة يد في العالم.. ومن يجادل سيحصل على إيقاف دقيقتين، والقادم أفضل إن شاء الله".

كما رد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، قائلا إن الكل يعلم من هو أكبر قلعة رياضية في مصر.

ووفقا لما ذكرته مصادر فإن الزمالك قرر اعتماد 3 شعارات مقبلة في جميع مخاطباته الرسمية.

أول هذه الشعارات هو "الزمالك أولاً "، والثاني "الزمالك أكبر قلعه رياضيه في مصر"، أما الثالث فسيكون "النادي الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين".

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ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.

ويخوض فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على البطاقة الذهبية، بينما يشارك بيراميدز في البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

ويتطلع الأهلي للحفاظ على لقب السوبر المصري الذي توج به في النسخة الماضية، أما بيراميدز فيتطلع لتحقيق لقبه الأول من السوبر، وكذلك سيراميكا، أما الزمالك فيرغب في التتويج باللقب الأول له منذ نسخة 2019.