قرعة نصف نهائي كأس الرابطة تخدم ليفربول وتشيلسي

وستقام المباريات في يناير المقبل.

وسيكون ليفربول هو المرشح الأوفر حظًّا للفوز بالكأس نظرًا لأدائه في الدوري هذا الموسم، والذي قد يجعله في المقدمة في عيد الميلاد إذا فاز على آرسنال يوم السبت.

وتقام المباراة النهائية في ملعب ويمبلي الشهير في لندن.