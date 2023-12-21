قرعة نصف نهائي كأس الرابطة تخدم ليفربول وتشيلسي
تأهلت أندية تشيلسي وليفربول ومديلسبره وفولهام لنصف النهائي.
أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة عن مواجهتين سهلتين لليفربول وتشيلسي لتمهد نحو نهائي قوي للغاية يجمع الفريقين الكبيرين.
وتأهلت أندية تشيلسي وليفربول ومديلسبره وفولهام لنصف النهائي.
وأسفرت القرعة عن مواجهتين، الأولى تجمع ليفربول مع فولهام فيما سيصطدم تشيلسي مع ميدلسبره.
وستكون تلك المواجهات هي الأخيرة التي تقام بنظام الذهاب والإياب في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أو "كأس كاراباو".
وستقام المباريات في يناير المقبل.
وسيكون ليفربول هو المرشح الأوفر حظًّا للفوز بالكأس نظرًا لأدائه في الدوري هذا الموسم، والذي قد يجعله في المقدمة في عيد الميلاد إذا فاز على آرسنال يوم السبت.
وتقام المباراة النهائية في ملعب ويمبلي الشهير في لندن.