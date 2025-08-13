القادسية يمهد طريق النصر السعودي لـ"صفقة رائعة"

بات نادي النصر السعودي على أعتاب حسم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يستهدف ضم سعد الناصر، الظهير الأيسر لنادي التعاون، بعد انسحاب القادسية من سباق التعاقد مع اللاعب.

وكان النصر قد حسم عدة صفقات بارزة في الميركاتو الجاري، على غرار نادر الشراري وعبد الملك الجابر والبرتغالي جواو فيليكس والإسباني إينيغو مارتينيز، ويتبقى الإعلان عن صفقتي كينغسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، وسعد الناصر.

أخبار ذات علاقة أسطورة النصر السعودي يطالب بطرد الثنائي الأجنبي فورا

أخبار ذات علاقة بمشاركة النصر السعودي.. موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2 ومستويات الأندية

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن تفاصيل صغيرة فقط، تفصل النصر عن التعاقد مع الناصر، إذ يُنتظر أن تحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأمل سعد الناصر، إتمام الصفقة والعودة إلى سابق مستوياته، من أجل طرق أبواب منتخب السعودية مجدداً، إذ لعب 3 مباريات دولية فقط، آخرها شهر ديسمبر 2023.

أخبار ذات علاقة ناد كبير في يلو يطلب التعاقد مع نجم النصر السعودي

ويجيد الظهير الدولي اللعب في مراكز عدة على الطرفين، وخاض الموسم الماضي 41 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدَّم ثلاث تمريرات حاسمة.

يذكر أن الناصر، البالغ 24 عامًا، من خريجي الفئات السنية في نادي الهلال، وانضمَّ إلى التعاون على سبيل الإعارة في 2022 قبل التوقيع معه بشكل دائم في 2023.