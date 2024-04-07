مونييه: لو لم أكن مونييه لوددت أن أكون بيلينغهام

وتزامل الثنائي في دورتموند، قبل أن يرحل بيلينغهام إلى ريال مدريد، ويطير توماس مونييه إلى طرابزون سبور التركي.

وقال توماس مونييه في تصريحات نقلتها (Téléfoot): "لو أتيحت لي الفرصة لأكون مونييه، لوددت أن أكون جود بيلينغهام".

وأعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، في فبراير الماضي، رحيل توماس مونييه عن الفريق للانضمام لفريق طرابزون سبور التركي.

وبينما انتهت فترة الانتقالات في ألمانيا في الأول من فبراير، تنتهي فترة الانتقالات تركيا يوم 9 فبراير. وانضم مونييه لدورتموند قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في 2020 ولديه عقد ممتد حتى الصيف المقبل.