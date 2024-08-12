كشف السيناريست الدكتور مدحت العدل، الذي يعد أحد المقربين من إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق، الذي تلقى عرضا مؤخرا من نادي نيوم، الناشط بدوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، للانتقال إليه في الميركاتو الحالي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك كشف على لسان متحدثه الرسمي عن تلقيهم فعلًا عرضا رسميا من نيوم لضم زيزو، مؤكدا أن العرض قيد الدراسة في الوقت الحالي.

ويعد "زيزو" أحد أبرز النجوم الذي يعول عليهم البرتغالي جوزيه غوميز في تشكيل الزمالك خلال المنافسات.

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وتم تداول تصريحات أخيرة لوالد "زيزو" يؤكد خلالها أن نجله ينتظر عقد جلسة مع الإدارة من أجل تجديد تعاقده، نافيا في الوقت ذاته طلب نجله أرقاما معينة للتجديد، خاصة أن مسؤولي الزمالك لم يعقدوا أي جلسة معه، حتى الآن.

ولكن مدحت العدل، أكد خلال رده على أحد منشورات المتابعين على موقع "فيسبوك" والذي كان ينتقد المفاوضات لانتقال لاعب إلى ناد ينشط بدوري الدرجة الثانية، قائلا:"زيزو باق في عقده 6 شهور ويرحل مجانا، والأفضل بيعه حاليا والحصول على مقابل مالي يحل مشاكل وأزمات النادي، وإذا تقدم عرض آخر أفضل لم يكن سيرفض من قبل الإدارة، نيوم سيتأهل لدوري المحترفين الموسم المقبل فهو يكون فريقاً قوياً وهذا هو عالم الاحتراف".

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وأضاف: "رغبة اللاعب في الاستمرار مع الزمالك ولكن بمقابل مليون دولار أو الاحتراف مجاناً بعد انتهاء عقده، أنا عندي كل المعلومات، وأعلم ما أقول".

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.