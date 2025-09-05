بعد الفوز على إثيوبيا.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميًا لكأس العالم؟

بات المنتخب المصري على بُعد خطوة واحدة من حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما واصل "الفراعنة" صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية برصيد 19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بـ14 نقطة.

الحسابات الرقمية للتأهل

-في حال فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو في المباراة القادمة يوم 9 سبتمبر، سيرتفع الفارق إلى 8 نقاط مع تبقي جولتين فقط، ليضمن “الفراعنة” التأهل رسميًا إلى المونديال.

أخبار ذات علاقة غضب عارم.. صورة زيزو تفجر أزمة لمنتخب مصر قبل مباراة إثيوبيا (شاهد)

-في حال التعادل مع بوركينا فاسو، سيظل الفارق 5 نقاط مع تبقي جولتين، وسيحتاج المنتخب وقتها إلى نقطة واحدة فقط من المباراتين الأخيرتين لضمان التأهل.

-في حال الخسارة أمام بوركينا فاسو، سيتقلص الفارق إلى نقطتين، وحينها سيحتاج المنتخب إلى الفوز في المباراتين الأخيرتين أو الفوز في مباراة والتعادل في الأخرى مع مراعاة فارق الأهداف.

أخبار ذات علاقة مصير غريب.. ماذا حدث لـ 3 نجوم حاول ليفربول التعاقد معهم بدلا من محمد صلاح؟

أخبار ذات علاقة ضربة ليفربول الجديدة.. سلوت يحدد "خليفة" محمد صلاح بالاسم

مسيرة المنتخب في التصفيات

عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة بعدما خاض سبع مباريات دون أي هزيمة، محققًا 6 انتصارات وتعادلًا وحيدًا.

وسجل "الفراعنة" 16 هدفًا مقابل هدفين فقط في شباكهم، ليؤكدوا تفوقهم الكبير على منافسيهم.

ويُعد منتخب بوركينا فاسو المنافس الأقرب برصيد 14 نقطة، ثم منتخب سيراليون بـ8 نقاط، يليه منتخبا إثيوبيا وغينيا بيساو بـ6 نقاط، بينما يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة بنقطة واحدة فقط.

الخطوة الأخيرة نحو المونديال

المواجهة المقبلة أمام بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر ستكون مباراة الحسم لمسيرة "الفراعنة"، حيث إن الفوز بها يعني التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخ مصر.

أما آخر مباراتين للمنتخب فستكون أمام جيبوتي خارج الديار، ثم غينيا بيساو في القاهرة، وهما قد يتحولان إلى مواجهتين شكليتين في حال ضمان بطاقة التأهل أمام بوركينا فاسو.