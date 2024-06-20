رياضة
رسميًا.. فهد بن نافل رئيسًا لنادي الهلال
أعلن نادي الهلال السعودي فوز فهد بن نافل، بمنصب رئيس النادي، بعد تزكية الجمعية العمومية لقائمته، ليقود النادي إلى فترة رئاسية جديدة.
وأصدر نادي الهلال، بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيه إن الجمعية العمومية لأعضاء مؤسسة النادي غير الربحية قامت بتزكية فهد بن نافل رئيسًا.
وأضاف الهلال في بيانه أن الجمعية العمومية شهدت حضور 99.63% من القوة التصويتية.
وشهدت فترة رئاسة فهد بن نافل لنادي الهلال والتي بدأت منذ موسم 2019-2020، نجاحات كبيرة، حيث فاز الفريق الأول لكرة القدم بـ13 بطولة على رأسها دوري أبطال آسيا مرتين، والدوري السعودي 3 مرات.
وفي الموسم الماضي نجح الهلال في التتويج بثلاث بطولات، هي: كأس السوبر، وبطولة الدوري السعودي، وأخيرًا كأس خادم الحرمين الشريفين.