رسميًا.. فهد بن نافل رئيسًا لنادي الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي فوز فهد بن نافل، بمنصب رئيس النادي، بعد تزكية الجمعية العمومية لقائمته، ليقود النادي إلى فترة رئاسية جديدة.

وأصدر نادي الهلال، بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيه إن الجمعية العمومية لأعضاء مؤسسة النادي غير الربحية قامت بتزكية فهد بن نافل رئيسًا.

وأضاف الهلال في بيانه أن الجمعية العمومية شهدت حضور 99.63% من القوة التصويتية.