علق الحساب الرسمي للدوري الإيطالي، عبر منصة "إكس"، بأسلوب ساخر، بعد تألق النجم العراقي علي جاسم مع منتخب بلاده في أولمبياد باريس، بعد ساعات من الإعلان عن انضمامه إلى نادي كومو الإيطالي.

ومساء الأربعاء أعلن نادي كومو الإيطالي حصوله رسميًا على توقيع النجم العراقي علي جاسم، لينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكتب نادي كومو للاعب العراقي بعد توقيعه، بالعربية: "أهلا يا علي".

وبعد الإعلان بساعات حول العراق تأخره بهدف ليفوز 2-1 على أوكرانيا في المجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم للرجال في ألعاب باريس اليوم الأربعاء بعدما سجل أيمن حسين وعلي جاسم هدفين في الشوط الثاني.

وعلى الفور نشر حساب الدوري الإيطالي صورة على منصة "إكس" لأحد الأفلام المصرية "فول الصين العظيم"، وأخذ منها لقطة ساخرة وكتب عليها: "هو الدوري العراقي باعتلنا فان دام ولا إيه".

وتقاسم العراق صدارة المجموعة مع المغرب ولكلا الفريقين ثلاث نقاط، بعدما تفوق الفريق القادم من شمال أفريقيا 2-1 على الأرجنتين في وقت سابق اليوم.

يذكر أن علي جاسم لعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة لنادي القوة الجوية قادمًا من نادي الكهرباء.