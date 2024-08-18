تفاعل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، نجم نادي الهلال، مع أحد مشجعي فريقه في أثناء الاحتفالات بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

وفاز الهلال على النصر بنتيجة 4-1 مساء أمس السبت في نهائي كأس السوبر السعودي.

وسجل مالكوم الهدف الرابع لصالح الهلال بعدما أحرز الصربي ألكسندر ميتروفيتش ثنائية، وبادر مواطنه سيرجي سافيتش بالتسجيل بإدراك هدف التعادل.

ولم يستطع النصر الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول بهدف البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفاجأ مشجع للهلال اللاعب البرازيلي بإلقاء هاتفه تجاهه من أجل التقاط صورة تذكارية معه من المدرجات.

واستجاب مالكوم لطلب مشجع الهلال، والتقط الهاتف وقام بالتصوير معه قبل الخروج لاستكمال احتفالاته بالتتويج باللقب المحلي.

وحقق النجم البرازيلي رابع ألقابه مع الهلال بعدما ساهم في حصد ثلاثية الموسم الماضية بتحقيق كأس السوبر بجانب لقب الدوري السعودي وأيضًا كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحط مالكوم رحاله في قلعة الهلال خلال صيف 2023 بعد تجربة مع زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

ودافع النجم البرازيلي من قبل عن ألوان برشلونة الإسباني موسم 2018 – 2019 كما لعب لنادي بوردو الفرنسي وأيضًا كوريثيانز البرازيلي.