بعد طرده أمام الشباب.. إيقاف زكريا هوساوي 6 مباريات

ويعني القرار أن موسم زكريا هوساوي مع الاتحاد انتهى، لأنها تبقت للفريق 6 مباريات في الدوري السعودي.

وحسب موقع "transfermarkt" فإن زكريا هوساوي، البالغ من العمر 22 عاما، شارك مع الاتحاد هذا الموسم في 21 مباراة بواقع 1076 دقيقة في مختلف المسابقات، لم يسجل فيها ولم يصنع.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 59 نقطة من 24 مباراة ويتقدم بـ3 نقاط عن النصر الذي لعب 25 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد في آخر 6 جولات مع التعاون وأبها والهلال والباطن والفيحاء والطائي.