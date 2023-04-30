بعد طرده أمام الشباب.. إيقاف زكريا هوساوي 6 مباريات
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف زكريا هوساوي لاعب نادي الاتحاد 6 مباريات، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال سعودي.
وخرج زكريا هوساوي مطرودا في الدقيقة 90+5 في مباراة الاتحاد مع الشباب يوم الخميس الماضي في الجولة الـ24 من الدوري السعودي، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يبصق على حسين القحطاني وغريغورز كريشوياك لاعبي الشباب.
ويعني القرار أن موسم زكريا هوساوي مع الاتحاد انتهى، لأنها تبقت للفريق 6 مباريات في الدوري السعودي.
وحسب موقع "transfermarkt" فإن زكريا هوساوي، البالغ من العمر 22 عاما، شارك مع الاتحاد هذا الموسم في 21 مباراة بواقع 1076 دقيقة في مختلف المسابقات، لم يسجل فيها ولم يصنع.
ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 59 نقطة من 24 مباراة ويتقدم بـ3 نقاط عن النصر الذي لعب 25 مباراة.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد في آخر 6 جولات مع التعاون وأبها والهلال والباطن والفيحاء والطائي.