هدف مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك (فيديو)

تقدم فريق الاتحاد السعودي بهدف أول في شباك نظيره الوحدة خلال المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب الشرائع ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة الثامنة عن طريق صالح الشهري من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما ارتطمت الكرة بيد مدافع الوحدة.

أخبار ذات علاقة لماذا لا يطلب الاتحاد السعودي حكاما أجانب؟.. فهد سندي يجيب

أخبار ذات علاقة الاتحاد السعودي يتلقى دفعة هائلة قبل مواجهة النصر المفصلية

ويدخل الاتحاد اللقاء بطموح مواصلة مشواره والحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي، بينما يسعى الوحدة إلى إحداث المفاجأة وإقصاء حامل لقب المسابقة.

وبدأ الاتحاد الموسم الجديد من دوري روشن بتحقيق العلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات) ليتقاسم حامل اللقب الصدارة مع النصر.

أخبار ذات علاقة جيسوس يتخذ قرارا مفاجئا قبل مباراة الاتحاد السعودي

وفاز الاتحاد بصعوبة في آخر مباراة لعبها 1-0 أمام النجمة بفضل هدف نغولو كانتي في الأنفاس الأخيرة.

بينما يقبع نادي الوحدة بالمركز الأخير من "دوري يلو" بعد خسارته أول مباراتين.

وبعد مباراة الكأس سيكون الاتحاد على موعد مع قمة كبيرة أمام النصر في الدوري يوم الجمعة 26 سبتمبر على ملعب الإنماء، بهدف الانفراد بالصدارة في حالة الفوز.