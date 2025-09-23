هدف مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك (فيديو)

ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة
تقدم فريق الاتحاد السعودي بهدف أول في شباك نظيره الوحدة خلال المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب الشرائع ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وجاء الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة الثامنة عن طريق صالح الشهري من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما ارتطمت الكرة بيد مدافع الوحدة.
ويدخل الاتحاد اللقاء بطموح مواصلة مشواره والحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي، بينما يسعى الوحدة إلى إحداث المفاجأة وإقصاء حامل لقب المسابقة.
وبدأ الاتحاد الموسم الجديد من دوري روشن بتحقيق العلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات) ليتقاسم حامل اللقب الصدارة مع النصر.
وفاز الاتحاد بصعوبة في آخر مباراة لعبها 1-0 أمام النجمة بفضل هدف نغولو كانتي في الأنفاس الأخيرة.
بينما يقبع نادي الوحدة بالمركز الأخير من "دوري يلو" بعد خسارته أول مباراتين.
وبعد مباراة الكأس سيكون الاتحاد على موعد مع قمة كبيرة أمام النصر في الدوري يوم الجمعة 26 سبتمبر على ملعب الإنماء، بهدف الانفراد بالصدارة في حالة الفوز.