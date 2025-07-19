نجم الرياض يشعل صراعا بين الأهلي والشباب

كشفت تقارير صحفية أن ناديي الأهلي والشباب دخلا في صراع قوي لضم أحد لاعبي فريق الرياض، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى ناديا الأهلي والشباب لدعم صفوفهما بقوة بلاعبين محليين استعدادا للموسم المقبل، الذي سيشهد منافسة كل فريق على عدة بطولات مثل دوري روشن للمحترفين وكأس الملك، بينما ينافس "الراقي" بقوة للحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الأهلي والشباب يسعيان بقوة لضم عبد الإله الخيبري، ظهير فريق الرياض الأول لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى تلقي إدارة نادي الرياض عرضَين من الناديين لشراء ما بقِي من عقد اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، كاشفةً عن رصد الأهلي 13 مليون ريالٍ سعودي لإبرام الصفقة، بزيادة مليون ريالٍ عمَّا رصده الشباب.

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وأوضحت مصادر للصحيفة أن الأهلي الأقرب لحسم التعاقد رسميًّا مع اللاعب بسبب أفضلية عرضه المالي.

ويشغل الخيبري مركز الظهير الأيسر، ويمثِّل الفريق الأول للرياض منذ أن كان منافسًا في دوري الدرجة الثانية.

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وعرضت أنديةٌ محليةٌ شراء عقدِه الصيف الماضي، لكنه استمر مع الرياض، ولعِب 30 من جولات نسخة دوري روشن السعودي الماضية.

واستقرت إدارة الرياض على بيع عقد الخيبري، الصيف الجاري، وستقبل العرض الأعلى لجني أكبر استفادةٍ ماديةٍ من التخلي عن قائد الفريق.