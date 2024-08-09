تخوض الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مساء اليوم الجمعة المباراة النهائية لمنافسات وزن أقل من 66 كغم في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وتنافس إيمان خليف على حصد ميدالية ذهبية ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024 حين تواجه الصينية لي يانغ في المباراة النهائية.

وتخطت إيمان خليف عقبة الإيطالية أنجيلا كاريني التي انسحبت من المواجهة في دور الـ32، ثم فازت الملاكمة الجزائرية على المجرية أنا لوكا هاموري (5-0) يوم السبت الماضي في ربع النهائي.

وفازت إيمان خليف على منافستها التايلاندية جانجيم سوانافينغ بنتيجة (5-0) في نصف النهائي.

وتقام المباراة النهائية اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 في تمام الساعة 23:51 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويذاع هذا النزال أيضًا عبر القناة الرياضية المغربية بجانب قناة السادسة الشبابية الجزائرية.

ولم يسبق أن حققت إيمان خليف أي ميدالية أولمبية في مشوارها مع الملاكمة.

يشار إلى أن الجزائر قد حققت ميدالية ذهبية في المنافسات الجارية عن طريق لاعبة الجمباز كيليا نمور.