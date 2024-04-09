10 حالات فقد فيها كريستيانو رونالدو أعصابه

برشلونة

بما أن برشلونة هو أحد أكثر الفرق التي لعب أمامها رونالدو في مسيرته، فكان من المنطقي أن يتلقى طردًا واحدًا أمامهم على الأقل.

طرد رونالدو في هذه المرة جاء بسبب سذاجة منه ومحاولة لخداع الحكم؛ إذ سقط في منطقة الجزاء دون احتكاك فنال بطاقة صفراء ثانية في مباراة السوبر الإسباني، بعد لحظات من تسجيله هدفا رائعا وخلعه القميص للاحتفال أمام جماهير برشلونة بطريقة ليونيل ميسي قبلها بأسابيع أمام جماهير الملكي.

أتلتيكو مدريد

لو كان برشلونة ضمن أكثر الفرق التي لعب أمامها رونالدو، فأتلتيكو مدريد هو الأكثر على الإطلاق بواقع 37 مباراة.

الطرد هذه المرة كان بسبب تدخل غير مبرر على الخصم، بعدما خطف جابي الكرة من رونالدو في نهاية الوقت الإضافي لنهائي كأس ملك إسبانيا، وأثناء السقوط رفع رونالدو قدمه عامدًا ليضرب وجه جابي ويتلقى بطاقة حمراء مباشرة بعدما كان لديه بالفعل بطاقة صفراء.

ألميريا

في أول مباراة لرونالدو على الإطلاق أمام ألميريا، وبالرغم من تسجيله وصناعته لهدف، فقد رونالدو أعصابه بعد تدخل قوي من دفاع الخصم وضرب المدافع دون كرة ليطرد بالبطاقة الصفراء الثانية.

أول بطاقات الدوري الإنجليزي

ضد أستون فيلا تلقى رونالدو أول بطاقة حمراء في الدوري الإنجليزي في 2003-04 ومن جديد كانت بطاقة حمراء غير مبررة، فقد كان يملك إنذارًا بالفعل، والفريق يتقدم بهدفين نظيفين في الدقائق الأخيرة، والحكم احتسب تسللًا عليه، فبدلًا من ترك الكرة سددها في المرمى، وأشهر الحكم البطاقة الثانية والطرد في وجهه.