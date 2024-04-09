10 حالات فقد فيها كريستيانو رونالدو أعصابه
غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي المقام في الإمارات العربية المتحدة مطرودًا ببطاقة حمراء من الباب الضيق، بعدما اعتدى على علي البليهي بالضرب دون كرة.
رونالدو بالرغم من نجوميته الكبيرة وشخصيته القوية، إلا أنه ضعف أمام استفزازات نجم الهلال، وفقد أعصابه سريعًا ليتلقى بطاقة حمراء كلفت فريقه بطولة كانت لتنقذ موسمهم.
النصر سجل في نهاية المباراة عن طريق ساديو ماني، وهو منقوص من أهم عناصره، فكيف كان الحال لو بقي كريستيانو حتى اللحظات الأخيرة، لكننا لسنا هنا لنتحدث عن افتراضات، فقط سنتحدث عن وقائع سابقة و10 فرق تم طرد كريستيانو رونالدو أمامها، وانضم لها الهلال في ليلة نصف نهائي كأس السوبر السعودي فقط؛ لأن البرتغالي لم يتمالك أعصابه:
برشلونة
بما أن برشلونة هو أحد أكثر الفرق التي لعب أمامها رونالدو في مسيرته، فكان من المنطقي أن يتلقى طردًا واحدًا أمامهم على الأقل.
طرد رونالدو في هذه المرة جاء بسبب سذاجة منه ومحاولة لخداع الحكم؛ إذ سقط في منطقة الجزاء دون احتكاك فنال بطاقة صفراء ثانية في مباراة السوبر الإسباني، بعد لحظات من تسجيله هدفا رائعا وخلعه القميص للاحتفال أمام جماهير برشلونة بطريقة ليونيل ميسي قبلها بأسابيع أمام جماهير الملكي.
أتلتيكو مدريد
لو كان برشلونة ضمن أكثر الفرق التي لعب أمامها رونالدو، فأتلتيكو مدريد هو الأكثر على الإطلاق بواقع 37 مباراة.
الطرد هذه المرة كان بسبب تدخل غير مبرر على الخصم، بعدما خطف جابي الكرة من رونالدو في نهاية الوقت الإضافي لنهائي كأس ملك إسبانيا، وأثناء السقوط رفع رونالدو قدمه عامدًا ليضرب وجه جابي ويتلقى بطاقة حمراء مباشرة بعدما كان لديه بالفعل بطاقة صفراء.
ألميريا
في أول مباراة لرونالدو على الإطلاق أمام ألميريا، وبالرغم من تسجيله وصناعته لهدف، فقد رونالدو أعصابه بعد تدخل قوي من دفاع الخصم وضرب المدافع دون كرة ليطرد بالبطاقة الصفراء الثانية.
أول بطاقات الدوري الإنجليزي
ضد أستون فيلا تلقى رونالدو أول بطاقة حمراء في الدوري الإنجليزي في 2003-04 ومن جديد كانت بطاقة حمراء غير مبررة، فقد كان يملك إنذارًا بالفعل، والفريق يتقدم بهدفين نظيفين في الدقائق الأخيرة، والحكم احتسب تسللًا عليه، فبدلًا من ترك الكرة سددها في المرمى، وأشهر الحكم البطاقة الثانية والطرد في وجهه.
ملقة وطرد مباشر آخر دون مبرر
في 2010 وخلال أول مباراة أمام ملقة في الدوري الإسباني تلقى رونالدو بطاقة حمراء مباشرة لضربه للاعب ملقة في الوجه دون كرة.
ضرب جديد في الوجه والضحية مدافع بيلباو
من جديد طرُد رونالدو دون منافسة على الكرة؛ إذ ضرب كارلوس غوربيغي مدافع بيلباو في وجهه دون أي تدخل من المدافع الباسكي، فقط أراد أن يجادل رونالدو بعدما طالب الأخير بركلة جزاء متعللًا بلمس الكرة ليد مدافع بيلباو دون أن تلمسها حقًا، فبدلًا من أن يتجادلا صفع رونالدو غوربيغي بشكل مباشر وتلقى بطاقة حمراء.
فالنسيا وشد الشعر
أمام فالنسيا تلقى رونالدو الطرد بشكل مباشر ولكن ليس بقميص ريال مدريد، بل مع يوفنتوس، حيث شد شعر جيسون مورييو النادي الإسباني وطرد بشكل مباشر بعد كرة مشتركة بسيطة.
فريق درجة ثالثة في إنجلترا
أمام بورتسموث وعندما كان الفريق لا يزال في الدوري الإنجليزي قبل هبوطه للدرجة الثالثة، تلقى رونالدو بطاقة حمراء مباشرة في 2007-08 بعد مناوشات مشتركة بينه وبين مدافع الضيوف انتهت بضرب كريستيانو إياه في الوجه، وطرده بشكل مباشر.
مانشستر سيتي عقدة قديمة
في ديربي مانشستر طُرد رونالدو مرتين، الأولى كانت بشكل مباشر في 2006 بعد أن قفز بكلتا قدميه لإيذاء أندي كول في وقت كان مانشستر يونايتد يبحث فيه عن تعديل النتيجة، فبدلًا من ذلك طُرد البرتغالي وسجل سيتي الهدف الثالث وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لهدف وحيد.
فريق درجة ثالثة إسبانيا
بالطبع وقتها كان قرطبة يلعب في الدرجة الأولى، لكنه الآن ينتمي للدرجة الثالثة، وفي الدقائق الأخيرة وبينما يسعى ريال مدريد لتسجيل التقدم، فقد رونالدو الكرة داخل منطقة الجزاء وصب غضبه على الظهير الأيسر لقرطبة إديمار وضربه في قدمه دون كرة وتلقى بطاقة حمراء مباشرة.