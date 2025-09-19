ترامب يوجه دعوة استثنائية لأجمل لاعبة غولف (صور)

أعلنت نجمة الغولف البريطانية شارلي هول، المُصنّفة رقم 10 عالميًا، أنها تلقت دعوة استثنائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشاركت شارلي هول في الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي إلى المملكة المتحدة، والتقت بترامب في العشاء الرسمي الذي أقيم في قلعة وندسور.

وقالت هول في حديثها إلى الإذاعة البريطانية إن ترامب وجه دعوة لها بشكل مباشر لخوض جولة غولف معها، موضحة أن ترامب طلب من قبل من مساعديه التنسيق مع وكيل أعمالها العام الماضي لترتيب الجولة، لكنها كانت آنذاك مسافِرة ولم يتسنَّ الأمر.

وأضافت أنها الآن تحاول ترتيب هذه الجولة قبل نهاية العام معبرة عن إعجابها بشخصية ترامب، ووصفت اللقاء بأنه كان رائعًا، كما أنه رجل لطيف جدًا وتحب طريقة كلامه المباشرة.

وفازت هول مؤخرًا بلقب Kroger Queen City Championship ضمن جولة LPGA.

شارلي هول صاحبة الـ 29 عامًا ولدت في مقاطعة نورثهامبتونشير بإنجلترا ووالدتها من أصول بولندية، وهي معروفة بجمالها الشديد لدرجة أن بعضهم يلقبها بأجمل لاعبة غولف.

وبدأت شارلي مشوارها مع الغولف في سن مبكرة جدًا، وحققت إنجازًا مهمًّا وهي في سن التاسعة عندما فازت ببطولة Ladies Golf Union Championship ضد منافسين أكبر سنًا.

وحصدت شارلي عدة انتصارات في مسيرتها الاحترافية وحققت مراكز متقدمة في بطولات كبرى.